Keylor Navas provoca la locura en México con un show de atajadas en el Pumas vs. Chivas

El arquero costarricense Keylor Navas volvió a robarse los reflectores en el fútbol mexicano tras una actuación memorable en el duelo entre Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara. En un partido de alta intensidad, el guardameta fue determinante con una serie de atajadas espectaculares que sostuvieron a su equipo en momentos clave.

ver también Lionel Messi tiene 850 millones de dólares: ¿A cuánto asciende el patrimonio de Keylor Navas?

Desde el inicio del encuentro, Navas mostró su jerarquía bajo los tres palos, en especial en el primer tiempo, respondiendo con reflejos felinos ante los constantes intentos del conjunto rojiblanco. Su seguridad transmitió confianza a la defensa universitaria, que encontró en su portero un verdadero muro ante la ofensiva rival.

Sin embargo, la jugada que se llevó todos los titulares llegó antes del descanso, cuando el tico protagonizó una doble atajada impresionante que ya recorre todo México. Primero, reaccionó con rapidez a un remate a quemarropa, y en la misma acción, se levantó para evitar el contrarremate, dejando sin opciones a los atacantes de Chivas.

Tweet placeholder

Una noche de figura

La acción no solo fue determinante, sino que también se convirtió en una de las mejores intervenciones del torneo, generando miles de reacciones en redes sociales, justificando la extensión de contrato que hizo con los felinos y aplaudido por todos.

Más allá de esa jugada puntual, el portero completó una actuación sólida, acumulando varias intervenciones clave que evitaron la caída de su arco. Su experiencia internacional quedó reflejada en cada decisión, posicionamiento y lectura del juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid elige entre Keylor Navas, Courtois e Iker Casillas con una sentencia que causa revuelo: “El mejor de todos los tiempos”

Con actuaciones como esta, Keylor Navas reafirma su estatus como uno de los mejores porteros de la región y que también se celebra en Costa Rica por el desempeño de su leyenda.