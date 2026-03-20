Keylor Navas renovó con Pumas: ¿cuánto gana ahora y hasta qué año se queda en México?

Ya es completamente oficial: Keylor Navas seguirá atajando con los Pumas UNAM la próxima temporada. La noticia se confirmó este viernes 20 de marzo en Ciudad Universitaria, a tan solo un día del Clásico Capitalino ante el América, cuando el club auriazul anunció la renovación del histórico portero costarricense.

El propio Keylor no ocultó su felicidad tras sellar su continuidad en el equipo. “Yo siempre dije que quería seguir aquí. Desde que llegué al club, tanto los compañeros, como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar. Para mí eso es sumamente importante”, expresó en conferencia de prensa. Además, remarcó que su familia también está plenamente adaptada y feliz con su vida en la Ciudad de México.

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¿Hasta cuándo renovó Keylor Navas?

El nuevo contrato del arquero de 39 años lo vincula al conjunto felino por una temporada más, es decir, hasta mediados de 2027, e incluye una opción para extender el vínculo por un año adicional.

Keylor Navas firmó su renovación en Ciudad Universitaria (Pumas UNAM).

La dirigencia de Pumas logró así su principal objetivo: asegurar la continuidad de su capitán y figura para lo que resta del año, en medio del interés de varios equipos por sus servicios.

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¿Cuánto ganará Keylor Navas?

Aunque el nuevo salario no fue revelado de manera oficial, sí trascendió que la dirigencia de Pumas debió realizar un esfuerzo económico importante para concretar el acuerdo.

En su contrato original, el ex Real Madrid ya percibía alrededor de 2 millones de dólares anuales, posicionándose como uno de los mejores pagos de la planilla que dirige Efraín Juárez.

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Según reportes de ESPN, la primera propuesta de renovación fue rechazada por no cumplir con las expectativas del tico, lo que obligó al club a mejorar las condiciones.

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Así, todo indica que Keylor pasará a ganar una cifra superior a esos 2 millones por temporada, un monto elevado pero acorde a la jerarquía y el rendimiento que aporta en el Estadio Olímpico Universitario.

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En síntesis

-Keylor Navas renovó con Pumas hasta mediados de 2027, con opción de extender por un año más

-El arquero seguirá como capitán y referente del equipo en la previa del Clásico Capitalino ante América

-Su salario no fue oficializado, pero sería superior a los 2 millones de dólares anuales que ya percibía

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