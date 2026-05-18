Fue a ver a Keylor Navas y terminó huyendo: el escándalo del Piojo Herrera en Pumas que llegó hasta Costa Rica

Miguel Herrera no la pasó bien en el Estadio Olímpico Universitario donde fue abucheado por la afición de los Pumas.

Los Pumas de Keylor Navas sellaron su boleto a la final del Clausura 2026 tras imponerse 1-0 al Pachuca en un partido muy disputado. Con este resultado, el conjunto universitario ahora se medirá ante Cruz Azul en la serie definitiva por el título del fútbol mexicano.

No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención en el Estadio Olímpico Universitario ocurrió fuera del terreno de juego, cuando Miguel Herrera hizo acto de presencia.

El exentrenador del América y de la selección mexicana fue recibido entre insultos y abucheos por parte de algunos aficionados auriazules que se encontraban cerca de él, en medio de la rivalidad que marcó su etapa al frente de las Águilas.

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Así fue el altercado de Miguel Herrera y la afición de Pumas

Miguel Herrera volvió a estar en el centro de la atención durante el duelo entre Pumas y Pachuca, luego de protagonizar un incómodo momento con aficionados universitarios en el Estadio Olímpico Universitario.

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A diferencia de otras ocasiones en las que solía responder o engancharse con la afición desde los banquillos, Herrera optó por evitar cualquier confrontación. El entrenador simplemente aceleró el paso para salir de la zona y no darle mayor importancia a los reclamos de los seguidores de Pumas.

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En Costa Rica tampoco olvidan a Miguel Herrera

Las imágenes también llegaron hasta Costa Rica, donde Miguel Herrera tampoco es recordado con mucho cariño tras su paso por la Selección Nacional.

Miguel Herrera cuando estaba al mando de la Selección de Costa Rica

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El técnico mexicano quedó marcado por el fracaso en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, luego de no conseguir el boleto con La Sele, en lo que muchos consideran uno de los golpes más duros en la historia reciente del fútbol costarricense.

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Datos claves

Pumas avanzó a la final del Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Pachuca, y ahora enfrentará a Cruz Azul por el título.

tras vencer 1-0 a Pachuca, y ahora enfrentará a Cruz Azul por el título. Miguel Herrera fue insultado y abucheado por aficionados auriazules en el Estadio Olímpico Universitario.

por aficionados auriazules en el Estadio Olímpico Universitario. Herrera evitó responder a los reclamos y aceleró el paso para salir de la zona sin generar una confrontación.