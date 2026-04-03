Keylor Navas ha dejado una huella muy grande en la historia inmensa que tiene el Real Madrid. El portero tico, desde su llegada en el año 2014, fue parte de gestas únicas como es el gran ejemplo del tricampeonato de la Champions League.

El de Pumas fue el único portero de la era moderna en conseguir este logro inédito para la máxima competencia de Europa a nivel clubes. Se dio entre 2016 y 2018 bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane.

Por este motivo, muchos aficionados del Merengue posicionan a Keylor Navas en una discusión muy dividida sobre quién es el mejor entre el tico, Iker Casillas y Thibaut Courtois.

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En España comparan a Keylor Navas con Thibaut Courtois e Iker Casillas

Si bien Keylor es uno de los que menor consideración tiene por haber estado durante cinco temporadas, algunos aficionados del conjunto blanco lo destacan como el mejor de los tres. No obstante, en los comentarios de la publicación de Defensa Central, uno de los medios madridistas más importantes, dominan Iker Casillas y Courtois. “¿Quién es el mejor portero de todos los tiempos?“, preguntó dicho portal.

El español tiene la ventaja de haber salido de la cantera merengue y justamente por ser portero nacional. También por haber jugado con la camiseta blanca entre 1999 (año de su debut profesional) y 2015. De todas maneras, el belga se impone en la mayoría de las respuestas por su actualidad.

El ex Chelsea y Atlético de Madrid es considerado el mejor portero del mundo hace varios años. Sin embargo, hay que decir que tiene una Champions League menos que Keylor, por lo que puede haber argumentos para que el tico sea considerado superior al belga.

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