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Lo buscó Saprissa y ahora lo quiere Alajuelense: Kevin Jiménez confirma el interés manudo en Yeison Molina

Saprissa inició los contactos por un defensor de la Liga Promérica, pero Alajuelense ya programó una reunión que puede ser clave para robárselo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Yeison Molina entra en el radar de Alajuelense.
© ADM Liberia.Yeison Molina entra en el radar de Alajuelense.

La solidez de Yeison Molina fue una de las grandes claves para explicar el tremendo rendimiento del Municipal Liberia en el Torneo Clausura 2026. El equipo de la Ciudad Blanca alcanzó las semifinales por segunda vez consecutiva e hizo del Estadio Edgardo Baltodano una verdadera fortaleza.

El defensor central de 30 años disputó 18 de los 20 partidos de su equipo en el certamen. Su alto rendimiento lo elevó como una de las figuras indiscutidas del campeonato nacional, a tal punto que hoy se encuentra en el radar de los dos gigantes de Costa Rica en este mercado de fichajes.

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Saprissa dio el primer aviso, pero Alajuelense acelera

La semana pasada, el medio La Voz Saprissista aseguraba que la gerencia deportiva del Deportivo Saprissa ya había iniciado los movimientos para incorporar al ex AD Guanacasteca.

Conversaron con él el domingo, lo abrazaron, lo invitaron a ver el estadio. Defensa central que pidió Hernán Medford, podría tener una oportunidad si se acomoda su futuro”, detalló el medio partidario.

Yeison Molina es del interés de Hernán Medford. (Foto: Liberia)

Yeison Molina es uno de los defensas más codiciados del mercado costarricense (ADM Liberia).

Sin embargo, en la acera de enfrente no se quedaron de brazos cruzados y también manifiestan un fuerte interés por hacerse con los servicios del jugador aurinegro, quien incluso llegó a ser convocado a la Selección de Costa Rica durante la etapa de Gustavo Alfaro.

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Este martes, el periodista Kevin Jiménez anunció que la dirigencia de Alajuelense mantendrá una cumbre con Liberia que podría dictar la sentencia final sobre el futuro del defensor. “Hay interés pero nada concreto, solo consultas. En la reunión se podrá definir”, aseguró el comunicador.

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El regreso anticipado de John Paul Ruiz

El radar de Alajuelense en Guanacaste no se limita únicamente a Yeison Molina. Kevin Jiménez también confirmó lo que era un secreto a voces en el entorno rojinegro: el lateral izquierdo John Paul Ruiz, quien está cedido en los Coyotes hasta fin de año, tiene muchas opciones de concretar un regreso anticipado al Morera Soto.

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Ruiz firmó un brillante Clausura 2026 y fue uno de los socios directos de Molina en la retaguardia aurinegra durante gran parte del certamen. Si los manudos logran cerrar este doble refuerzo proveniente del equipo de Cardozo, la defensa de la Liga se vería sumamente beneficiada para arrancar con el pie derecho el próximo Torneo Apertura.

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En síntesis

  • Yeison Molina, pilar del Municipal Liberia, está en la mira de Saprissa y Alajuelense tras ser figura del torneo.
  • El periodista Kevin Jiménez confirmó que la Liga se reunirá con Liberia para negociar el fichaje del defensor central.
  • Los rojinegros también buscan romper el préstamo del lateral John Paul Ruiz para que regrese de forma anticipada al Morera Soto.

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