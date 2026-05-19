Tras quedar libre de Alajuelense y recibir el rechazo de tres clubes de peso, el delantero de 33 años apareció en el radar de la AD San Carlos.

El futuro de Joel Campbell tiene todo para convertirse en la gran novela de este mercado de fichajes en Costa Rica. Tras confirmarse su desvinculación de Liga Deportiva Alajuelense al finalizar su contrato, el abanico de opciones del histórico atacante de 33 años dentro del fútbol tico quedó reducido al mínimo.

Los dirigentes de Deportivo Saprissa, Herediano y Sporting FC ya aclararon de manera tajante que no le abrirán las puertas de sus clubes a Campbell. Pese a su innegable calidad, el jugador viene de un par de temporadas irregulares en Alajuela y sus pretensiones salariales son demasiado elevadas para lo que viene ofreciendo dentro del campo.

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Los Toros del Norte levantan la mano

Este martes, cuando parecía que la única alternativa que le quedaba al ex Arsenal en el país era tocar las puertas de la Vieja Metrópoli, donde el Cartaginés estaría dispuesto a negociar las condiciones de un eventual fichaje, la AD San Carlos sorprendió a todos al confirmar a Campbell como una posibilidad real en su horizonte.

Carlos Acosta, gerente deportivo del equipo que actualmente dirige Walter “Paté” Centeno, afirmó al medio Teletica que no descartan la llegada del tres veces mundialista con Costa Rica.

Tras dejar Alajuela atrás, Joel Campbell tiene una puerta abierta en Ciudad Quesada (LDA).

“Joel, por todo lo que encierra, interesa, dentro de todas las posibilidades… pagarlo no lo sé porque no sé lo que pueda pretender. No lo he hablado con Walter Centeno, pero Joel siempre va a ser un jugador importantísimo, sabemos su calidad“, reconoció el directivo.

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“Siempre y cuando Walter Centeno quiera”

“San Carlos se ha caracterizado por ser una buena plataforma de exposición de jugadores, en medio de la inmediatez al jugador le gusta, se queda y son muy pocos los que vienen y se van sin pena ni gloria. Para nosotros sería un privilegio tener a un exmundialista, a alguien de la categoría de él siempre y cuando Walter Centeno quiera“, indicó Acosta, abriendo de par en par las puertas de Ciudad Quesada para el ex liguista.

Paté Centeno podría ser el que termine definiendo el futuro de Campbell (AD San Carlos).

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Sobre las dudas físicas que rodearon al jugador en su última etapa como manudo, el gerente concluyó: “No sé el día a día de él, pero entre todo… un jugador convencido agarrándole el gusto al equipo y todo, sintiéndose en casa tiende a dar lo mejor de sí, no sé si estará para 90, 60, 30 minutos, no lo sé. Siempre es un jugador que interesa, una jugada te puede resolver”.

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¿Estará el futuro de Joel en el Estadio Carlos Ugalde? El tiempo lo dirá. Por el momento, Cartaginés y los Toros del Norte aparecen como sus únicas opciones viables para continuar su carrera en el fútbol nacional tras salir de Alajuelense.

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En síntesis