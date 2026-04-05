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Mientras Keylor Navas fue la figura ante Chivas, en México se indignan con la gran polémica que perjudicó a Pumas: “Injusticia”

Keylor Navas ayudó a que Pumas no sufriera varios goles en contra por sus increíbles tapadas.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El tico se lució con sus atajadas.
© Getty ImagesEl tico se lució con sus atajadas.

Este domingo por la noche, los Pumas Unam sacaron un importante empate por 2-2 ante Chivas, en el que Keylor Navas fue el gran protagonista de su equipo. El portero tico maravilló a todo México por la actuación que mostró en la Liga MX.

Pumas se enfrentó ante el líder del Clausura 2026. Comenzó el partido con ventaja tras el gol de Uriel Altuna a los 21′ y José Castillo en contra le dio el 2-0 parcial a los 41′. Sin embargo, en la segunda etapa iba a suceder lo que tanta polémica generó.

Keylor Navas se destacó ante los ojos de todo México con atajadas impresionantes. Logró mantener al equipo de Efraín Juárez con ventaja en el marcador casi todo el partido, hasta que el árbitro, por revisión del VAR, pitó un penal en tiempo de descuento.

Keylor Navas provoca la locura en México con un show de atajadas en el Pumas vs. Chivas

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Keylor Navas provoca la locura en México con un show de atajadas en el Pumas vs. Chivas

El penalti que cobraron el árbitro y el VAR para que Chivas le empate a Pumas

Sobre el 97′, el árbitro Ismael López fue llamado por el videoarbitraje y pitó penalti en favor de Chivas. Sin embargo, la decisión que tomó causó una gran indignación en todos los aficionados felinos.

El ex árbitro mundialista Fernando Guerrero, y que trabaja actualmente en los medios de comunicación como analista arbitral, considera que la decisión del penal estuvo equivocada.

¿En serio ésto es penal? El piojo Alvarado de Chivas magnifica ese pequeño contacto que le hace Duarte. Observen cómo da el paso Alvarado y hasta después abre las manos y cae para que el árbitro marque penal. Mal el VAR y el árbitro. Una injusticia en el partido“, aseguró Guerrero en su cuenta de X.

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Para la mala fortuna de los Pumas, Keylor Navas no pudo parar el penalti de la Hormiga González, aunque estuvo muy cerca de hacerlo. El tico se lanzó hacia el mismo lugar al que ingresó el balón.

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