El DT de Keylor Navas en Newell’s revela el secreto que provocó su salida a Pumas y Costa Rica tuvo que ver: “Esto no lo sabe nadie”

Cristian Fabbiani reveló un secreto que no se sabía sobre lo que fue la salida de Keylor Navas hacia México.

Por Juan Fittipaldi

El ex DT de Newell's habló sobre una intimidad.
Ya pasaron varios meses desde que Keylor Navas abandonó Newell’s Old Boys. El portero tico arribó a Pumas en julio, después haberse ido en conflicto con la afición rosarina y también con la directiva, la cual quería mantenerlo en el equipo.

El portero de la Selección de Costa Rica había sido parte de todo el Torneo Apertura con el conjunto rojinegro. Sin embargo, cuando inició el Clausura, comenzaron los problemas. Keylor exigía una salida, pero no había acuerdo hasta que Pumas ofertó y Newell’s no tuvo otra opción que dejarlo ir.

Este viernes, a cuatro meses de su salida del equipo leproso, Cristian Fabbiani, quien fue entrenador durante la etapa en la que estuvo Keylor, reveló un secreto en el que expuso la razón de su llegada a Pumas.

¿Por qué Keylor Navas se fue de Newell’s y llegó a Pumas?

El Ogro confesó que tuvo una conversación con el tico en la que le manifestó su deseo de irse: “El viernes a la noche tengo una charla con Keylor en el vestuario de la concentración. Esto no lo sabe nadie y lo cuento porque todos piensan que a veces, por más que tengas trayectoria o no, no te afecta. Keylor se quería ir“.

Y agregó sobre este diálogo: “Quería estar cerca de su papá que había tenido un infarto. Él quería estar en México porque quedaba cerquita y se me puso a llorar. Si Keylor Navas se me pone a llorar por la situación que estaba pasando el club, imaginate con los más chicos“.

El ahora ex DT de Newell’s dejó en claro que la salida de Keylor Navas se dio por motivos personales. El tico quiso estar más cerca de su familia. Por este motivo, exigió al club que acepte la propuesta de Pumas, donde hoy es capitán y figura.

