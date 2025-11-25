“No te merecemos”: la respuesta a Keylor Navas que pocos esperaban en Costa Rica tras su fracaso con Pumas

Los Pumas de Keylor Navas quedaron fuera de la Liguilla del Apertura 2025 tras caer 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, un resultado que confirmó un semestre difícil para el conjunto universitario.

El equipo volvió a quedarse sin avances importantes, tanto en el ámbito nacional como en competiciones internacionales, reflejando un periodo de irregularidad y falta de resultados.

Ante este panorama, Keylor Navas decidió pronunciarse en redes sociales, enviando un mensaje dirigido a la afición de los Pumas. Pero las respuestas recibidas no se esperaban en Costa Rica, ya que la afición tica sigue con molestias en contra del guardameta debido al fracaso de no haber podido conseguir un boleto al Mundial de 2026.

El mensaje de Keylor Navas a la afición de Pumas

Keylor Navas expresó en redes sociales que el reciente torneo fue muy especial para él, aunque terminó antes de lo que todos esperaban. Señaló que el equipo tiene potencial para dar mucho más y confía en que lo demostrarán en el futuro. Además, llamó a aprovechar este momento para descansar y recargar energías.

“Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo! GOYA!”, compartió Keylor Navas en su cuenta oficial de Instagram.

Las respuestas a Keylor Navas

Los seguidores de Pumas respondieron con enorme cariño al mensaje de Keylor Navas, agradeciéndole su entrega y liderazgo a lo largo del torneo.

Comentarios como “No te merecemos, gracias por tanto”, “Te amamos en Pumas, nunca te retires” o “Gracias, capitán; que el 2026 sea mejor” reflejan la admiración y el respeto que la afición siente por él.

Lejos de reproches, los mensajes estuvieron llenos de apoyo, afecto y reconocimiento, reafirmando el vínculo especial que Navas ha construido con la comunidad universitaria.