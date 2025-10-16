Pésimas noticias para Jeyland Mitchell: el defensor recibe un duro golpe tras las críticas por su rendimiento con La Sele

El defensor costarricense Jeyland Mitchell atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al fútbol europeo. A sus 21 años, el zaguero que actualmente milita en el Sturm Graz de Austria en calidad de préstamo, no ha logrado consolidarse como se esperaba y ahora enfrenta un golpe adicional que refleja su difícil presente.

Mitchell, quien pertenece al Feyenoord de Róterdam, fue cedido al club austriaco para ganar minutos y recuperar ritmo competitivo. Sin embargo, su proceso de adaptación ha sido más duro de lo previsto.

Las críticas por su rendimiento reciente con la Selección de Costa Rica, donde no ha mostrado el mismo nivel que en la Copa América 2024, se suman a una nueva mala noticia.

¿Cuál es la nueva mala noticia para Jeyland Mitchell?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del joven defensor sufrió una fuerte caída en los últimos meses, pasando de $2.9 millones a $2.3 millones de dólares, una disminución de aproximadamente $584.000.

Este descenso representa no solo una pérdida económica, sino también una señal de alerta para un jugador que hasta hace poco era considerado una de las grandes promesas del fútbol costarricense.

La situación contrasta con el momento estelar que vivió en 2024, cuando su actuación en la Copa América, especialmente al marcar de cerca a Vinícius Júnior en el duelo ante Brasil, lo convirtió en una de las revelaciones del torneo y despertó el interés de varios clubes europeos.

Hoy, en cambio, Jeyland vive una etapa de reevaluación y readaptación, buscando recuperar confianza y continuidad en un nuevo entorno competitivo.