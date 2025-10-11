Manfred Ugalde continúa sin marcar en esta última ronda de Eliminatorias camino al Mundial 2026. La gran estrella que tiene el Spartak de Moscú sólo pudo anotar en la instancia previa, cuando La Sele enfrentó a rivales como Granada y Bahamas.

La última vez que marcó con la camiseta tricolor fue en junio, en el partido de Costa Rica frente a República Dominicana por la Copa Oro. En aquella ocasión, marcó de penal sobre el final de la primera parte para empatar el encuentro que luego terminaría 2-1 en favor de los Ticos.

Desde entonces, pasaron cuatro juegos en los que Ugalde no se anotó en el marcador. Contra Honduras, Manfred jugó uno de los peores partidos en el seleccionado tico. Tal es así que Miguel Herrera lo sacó en el entretiempo. Por eso, recibió varias críticas por su rendimiento.

Manfred Ugalde, criticado por el rendimiento que tuvo en las Eliminatorias ante Honduras

El entrenador tico, Marvin Solano, dialogó con La Teja y confesó que al futbolista no le fue bien ante la H: “Hay partidos en los que a un jugador no le sale nada, y eso le pasó. Contra Honduras fue un partido donde se frustró de tal forma que, por ejemplo, los tiros libres que ejecutó fueron muy malos“.

Marvin Solano dirige actualmente a Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Además, Solano explicó por qué Manfred Ugalde tuvo un rendimiento que no estuvo a la altura en San Pedro Sula: “Yo escucho al entrenador decir que le pide que juegue más adelantado, pero él se tira atrás. Es un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón y como no le llega, entonces se va atrás y juega muy lejos del marco, y allí no es su fuerte. En su desesperación baja hasta la misma defensa“.

El próximo lunes en el Estadio Nacional, Manfred Ugalde será titular nuevamente, como lo viene haciendo de la mano del Piojo Herrera. Se juega un partido importante, ya que otro rendimiento como el de Honduras podría costarle el puesto teniendo en cuenta que el DT lo sacó al final del primer tiempo.