Kevin Jiménez lo confirma: Marcel Hernández firma contrato con el equipo de Costa Rica que nadie imaginaba

Con cinco jornadas ya disputadas del Torneo Clausura 2026, el Club Sport Herediano de José Giacone es el único líder del campeonato costarricense, con 12 puntos de 15 posibles.

Y como no podía ser de otra manera, su principal arma ofensiva vuelve a ser Marcel Hernández, que a los 36 años sigue desafiando el paso del tiempo y ya acumula tres goles y una asistencia en este inicio de semestre.

El acuerdo que nadie vio venir

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez sorprendió al anunciar que el delantero cubano firmó un contrato con otro equipo de Costa Rica. Pero tranquilos, florenses: Marcel tiene vínculo vigente con el Team hasta 2027 y seguirá siendo el faro ofensivo del conjunto presidido por Jafet Soto.

La firma confirmada por Jiménez no tiene que ver con un cambio de camiseta en la Liga Promérica. En realidad, Hernández se convirtió en socio comercial de Seguimos Team, el club de futsal propiedad del periodista que competirá en la Liga Premier Futsala, ocupando el cupo que dejó vacante Deportivo Saprissa Futsal tras su desaparición.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en Instagram, donde el propio Marcel celebró el acuerdo: “El placer es mío Kevin, muchas gracias por la oportunidad y por este momento lindo. También felicitarte por esta nueva etapa y desearte mucho éxito conjuntamente con la marca”, expresó el goleador, confirmando que MH Sports será sponsor del proyecto.

“Amo el fútbol sala”

Un dato poco conocido del artillero florense es su fuerte vínculo con el fútbol sala desde sus inicios. “Amo el fútbol sala. En Cuba era una potencia en ese tiempo el poder tener la virtud de jugar al fútbol sala. Realmente lo disfrutaba mucho”, contó Marcel.

De esta manera, el futbolista caribeño sumará un nuevo capítulo a su extensa trayectoria empresarial. Mientras tanto, en Heredia pueden respirar tranquilos: Marcel continúa enfocado en el objetivo principal, sostener al Team en lo más alto del Clausura 2026.