Marcel Hernández genera tensión: José Giacone choca con Jafet Soto por una decisión que complica su futuro en Herediano

De manera completamente abrupta, José Giacone pasó de vivir una situación de relativa tranquilidad en el banquillo del Club Sport Herediano a quedar en el centro de las críticas de los aficionados florenses.

Las cosas se torcieron durante la última semana, en la que el Team perdió el clásico ante Deportivo Saprissa y luego sufrió una inesperada derrota como local frente a Municipal Liberia, resultados que terminaron costándole el liderato del Clausura 2026.

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Marcel Hernández fue suplente ante Liberia

Además de los tropiezos deportivos, el entrenador argentino quedó en el centro de la polémica por una decisión difícil de explicar para buena parte del entorno rojiamarillo: dejar a Marcel Hernández en el banco de suplentes. El goleador cubano, máxima referencia ofensiva del equipo, comenzó el duelo ante los Coyotes fuera del once titular.

En el complemento, Hernández ingresó al campo y logró anotar el tanto del descuento, pero la reacción llegó demasiado tarde y el Team terminó cayendo en casa.

Marcel Hernández no estuvo en el XI titular del Team vs Liberia (CS Herediano).

La decisión del cuerpo técnico podría haber estado motivada por la intención de preservar el estado físico del delantero de cara al duelo clave del próximo fin de semana frente a Liga Deportiva Alajuelense.

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Sin embargo, en ese intento por cuidar a su figura, Herediano terminó descuidando un partido fundamental para mantenerse en lo más alto del campeonato.

“Hay un descontento en la directiva”

Este lunes, el periodista Jason Arce reveló que dentro de la dirigencia de Fuerza Herediana existe molestia con algunas decisiones recientes del entrenador sudamericano, entre ellas la de rotar al goleador del equipo.

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“Estuve averiguando y entiendo que hay un descontento de la directiva de Herediano porque hay decisiones de Giacone que no terminan de entender”, afirmó en el programa Seguimos.

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La respuesta del conductor Kevin Jiménez dejó una señal aún más preocupante sobre la situación del entrenador. “Yo creo que Giacone sigue en el puesto porque no han encontrado a un sustituto”, comentó.

¿Qué pasará con Giacone?

Según informó el medio La Voz del Herediano, la directiva encabezada por Jafet Soto no tiene intención de realizar un cambio en el banquillo en pleno torneo, algo que sí ocurrió en los últimos tres campeonatos con otros entrenadores del club.

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Eso sí, la continuidad del argentino tiene una condición clara: que los resultados acompañen. Por eso, el próximo compromiso del Team será determinante para el futuro del entrenador.

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ver también Decisión de Jafet Soto: Herediano deja sentenciado el futuro de José Giacone antes del clásico con Alajuelense

El sábado, Herediano recibirá en el estadio Carlos Alvarado a la Liga Deportiva Alajuelense dirigida por Óscar Ramírez, en un duelo que podría marcar el rumbo del equipo en el Clausura 2026… y también el destino de José Giacone en el banquillo florense.

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En síntesis

–Herediano perdió el liderato del Clausura 2026 tras caer ante Saprissa y luego sufrir una inesperada derrota como local frente a Liberia.

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–José Giacone dejó a Marcel Hernández en el banco ante los Coyotes, una decisión que generó molestia en parte de la dirigencia.

-La continuidad del entrenador dependerá de los resultados, especialmente del próximo clásico ante Alajuelense.

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