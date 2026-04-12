Kenneth Vargas y Guillermo Villalobos se salvaron: las 4 figuras de Saprissa que están a una amarilla de perderse el clásico con Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense tomó un respiro importante tras imponerse 0-2 a Sporting, en un partido que se resolvió con goles de Creichel Pérez y Kenneth Vargas.

Con este resultado, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez escaló hasta la cuarta posición del Torneo Clausura 2026 y dio un paso firme hacia las semifinales.

Más allá de la victoria, en el cuadro rojinegro también celebran una noticia positiva de cara al clásico ante Saprissa.

ver también “No les gustaría”: Machillo Ramírez habla tras la victoria de Alajuelense y le deja un dardo a Saprissa antes del clásico

¿Cuál es la buena noticia para el Machillo Ramírez en Alajuelense?

La buena noticia para Óscar “Machillo” Ramírez en Alajuelense es que ni Kenneth Vargas ni Guillermo Villalobos fueron amonestados en la victoria ante Sporting.

Ambos se mantienen con cuatro tarjetas amarillas, por lo que estarán disponibles y podrán ser tomados en cuenta para el clásico frente al Saprissa el próximo domingo 19 de abril desde el Morera Soto.

Óscar Ramírez – Alajuelense

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Saprissa en alerta: cuatro figuras podrían perderse el Clásico

Por su parte, en Saprissa también hay varias piezas que deberán afrontar con cautela el duelo ante Liberia. Mariano Torres, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco y Kendall Waston llegan condicionados, ya que acumulan cuatro tarjetas amarillas.

Eso significa que, si cualquiera de ellos es amonestado hoy ante Liberia, quedará automáticamente fuera del clásico frente a Alajuelense.

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Datos extras

Alajuelense llega con ventaja disciplinaria al clásico , ya que ninguno de sus jugadores clave fue sancionado recientemente , lo que le permite a Machillo Ramírez contar con plantel completo en un partido decisivo .

, ya que , lo que le permite a Machillo Ramírez . En contraste, Saprissa tiene cuatro futbolistas al borde de la suspensión , por lo que podría perder piezas fundamentales si ven una amarilla ante Liberia, lo que condiciona su planteamiento previo al clásico .

, por lo que si ven una amarilla ante Liberia, lo que . Este escenario genera un contraste claro: Alajuelense puede jugar sin restricciones, mientras que Saprissa deberá manejar cargas y riesgos, algo que podría influir directamente en el rendimiento de ambos equipos en la jornada previa.