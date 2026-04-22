Ex Saprissa le señala a Alajuelense el central para reemplazar a Guillermo Villalobos: “Lo tuve de compañero y era buenísimo”

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en un verdadero aprieto. No solo depende de una combinación de resultados milagrosa, la cual debe acompañar con triunfos en las dos últimas jornadas ante Puntarenas FC y Municipal Liberia, para clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

También sufre un problema serio con las lesiones, el cual estalló con la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Guillermo Villalobos, que lo mantendrá lejos de las canchas por nueve meses, y llevó al liguismo a criticar la preparación física del primer equipo.

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La baja de “Memo”, para colmo, merma todavía más a la última línea de la Liga, que ya adolecía la ausencia de Santiago van der Putten por la misma lesión. Y obligará a Óscar Ramírez a poner a Aarón Salazar como zaguero junto a Alexis Gamboa, pero el otro problema para el tramo final del campeonato pasa a ser la falta de alternativas en el puesto.

Ex Saprissa le marca a LDA el central para reemplazar a Villalobos

En la emisión de este miércoles del programa Seguimos, Jorge “Tanque” Castro, exdelantero y campeón nacional con Deportivo Saprissa, sugirió un nombre inesperado para reemplazar a Guillermo Villalobos en la zaga central alajuelense pensando en el próximo semestre: Alejandro Arenas.

Se trata de un defensa de apenas 20 años que milita en el fútbol universitario de Estados Unidos representando a Santa Clara University. Allí se marchó becado a mediados de 2025, después de militar en la categoría U-21 de la Liga y estar a las puertas del primer equipo.

“Es un central del CAR, que mide 1,94 metros, que juega bien (…). Es un buen perfil, no sé si le puede quedar pesado el campeonato dadas las circunstancias, porque él no jugó en Primera División de manera oficial o consolidad”, externó Castro, quien coincidió con el juvenil en Fútbol Consultants.

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Alejandro Arenas en acción en EE.UU. (Foto: Santa Clara University)

“Él priorizó el estudio. Yo lo conozco porque lo tuve de compañero en Segunda División. El mae era un chamaco, tenía 15 años y era buenísimo”, dijo el exdelantero sobre Arenas, quien también fue seleccionado Sub-20 de Costa Rica.

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Es posible que para el Apertura 2026 la Liga busque interrumpir el préstamo de Farbod Samadian, a quien le quedan seis meses más en Puntarenas, o decida sacudir el mercado con la llegada de Julio Cascante, quien está sin equipo tras su salida de Austin FC. Para resolver en el corto plazo, tiene a disposición a un prometedor defensa del CAR: Jenzel Aguilar.