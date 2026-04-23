Polémica en Alajuelense: figura del plantel toma una postura contra Machillo Ramírez en medio de la definición del torneo

En Liga Deportiva Alajuelense el cierre del Clausura 2026 no solo se juega en la cancha, también se está definiendo en un terreno mucho más incómodo: el de las señales internas. El foco vuelve a caer sobre Óscar Ramírez, cuyo futuro sigue rodeado de dudas, en medio de resultados irregulares y un desgaste que ya no se puede disimular.

El contexto no es menor. El DT salió cameón y quería continuar con el objetivo de ordenar el proyecto, competir fuerte y devolverle protagonismo a la Liga. Sin embargo, el semestre ha sido una montaña rusa, con rendimientos que no terminan de consolidarse y una presión creciente desde todos los frentes. A eso se suma la incertidumbre contractual, con un vínculo que finaliza en junio y Machillo Ramírez estaría con un pie afuera.

En ese escenario, desde el programa TD Más se encendió la mecha con una editorial de Josué Quesada que no pasó desapercibida. El mensaje fue directo y sin rodeos: nadie está por encima de Alajuelense, ni siquiera Óscar Ramírez. Además, se le atribuyó al entrenador la responsabilidad por los malos resultados y se dejó en claro que haber sido campeón no lo convierte en una figura intocable dentro del club.

El futbolista de Alajuelense que aprobó ese mensaje

La publicación fue replicada en redes sociales y recibió una interacción que nadie esperaba dentro del propio vestuario manudo. El protagonista de ese gesto fue Guillermo Villalobos, quien recientemente sufrió la ruptura total del ligamento cruzado de su rodilla derecha. El defensor le dio “like” a la publicación que apuntaba directamente contra su entrenador.

El me gusta de Guillermo Villalobos a la publicación contra Machillo Ramírez. (Foto: Instagram)

La reacción no tardó en multiplicarse. En un club donde la interna siempre se cuida, este tipo de señales generan ruido inmediato. No se trata solo de una interacción en redes, sino del mensaje que puede transmitir puertas adentro, especialmente cuando el equipo está en plena definición y cada detalle suma o resta en la convivencia del grupo.

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Mientras Alajuelense intenta enfocarse en lo deportivo, la polémica vuelve a colarse en el día a día del club. La figura de Machillo Ramírez queda otra vez en el centro del debate, no solo por los resultados, sino por lo que empieza a filtrarse desde adentro. Y en este tipo de contextos, a veces un simple “like” puede decir mucho más de lo que parece.

Datos Claves

Óscar Ramírez finaliza su contrato con Alajuelense en junio tras resultados irregulares en 2026.

finaliza su contrato con en junio tras resultados irregulares en 2026. El defensor Guillermo Villalobos dio “like” a una crítica contra su entrenador en redes.

dio “like” a una crítica contra su entrenador en redes. El periodista Josué Quesada señaló a Ramírez como responsable de los malos resultados deportivos.