“No hagan”: Guillermo Villalobos rompe el silencio en Alajuelense tras la polémica por su apoyo en la crítica a Machillo Ramírez

En Liga Deportiva Alajuelense el cierre del Clausura 2026 no da respiro, ni dentro ni fuera de la cancha. En medio de la presión por clasificar y las dudas que rodean el futuro de Óscar Ramírez, una situación inesperada encendió la polémica en el entorno manudo. Y todo empezó con un gesto que, en el fútbol moderno, puede pesar tanto como una declaración.

El protagonista fue Guillermo Villalobos, quien recientemente sufrió la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y atraviesa un proceso de recuperación. En las últimas horas, su nombre se volvió tendencia luego de que se viralizara un “like” suyo a una publicación que contenía una fuerte crítica hacia Machillo Ramírez, lo que rápidamente generó interpretaciones dentro y fuera del club.

La publicación en cuestión retomaba una editorial donde se señalaba que nadie está por encima de Alajuelense, ni siquiera el propio técnico, y que los malos resultados recaían directamente en su gestión. En ese contexto, el gesto de Guillermo Villalobos fue leído como una toma de postura en un momento especialmente sensible, donde cada señal interna es analizada con lupa.

La reacción fue inmediata. Aficionados, periodistas y seguidores del club comenzaron a debatir sobre el significado de ese “like”, alimentando una polémica que creció en cuestión de horas. Algunos lo interpretaron como un respaldo a las críticas, mientras que otros pidieron cautela, entendiendo que no siempre una interacción en redes refleja una posición real.

¿Qué dijo Guillermo Villalobos sobre esto?

Ante el revuelo, el propio Villalobos decidió salir a aclarar la situación desde su cuenta personal, con un mensaje directo que buscó bajar la intensidad del tema. “Aclaro que fue Dedazo, no hagan polémica donde no hay. Un entrenador como el, yo y muchos jugadores le debemos demasiado. Máximo respeto para una leyenda”.

La respuesta de Guillermo Villalobos a la polémica. (Foto: X)

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El texto, publicado sin filtros ni rodeos, apuntó a cerrar cualquier interpretación maliciosa y a reafirmar su respeto hacia el entrenador. En un momento donde el ambiente en Alajuelense ya venía cargado por resultados y rumores sobre el futuro del cuerpo técnico, la aclaración buscó evitar que el episodio escalara aún más dentro del vestuario.

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Lo que comenzó como un simple gesto en redes terminó transformándose en una historia que volvió a exponer la sensibilidad del contexto manudo. En Alajuelense, cada detalle cuenta, y en plena definición del torneo, hasta un “like” puede convertirse en noticia. Pero esta vez, el propio protagonista se encargó de ponerle punto final antes de que la polémica siguiera creciendo.

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Datos Claves

Guillermo Villalobos calificó como un dedazo su interacción en redes contra el técnico Óscar Ramírez .

calificó como un su interacción en redes contra el técnico . El defensor reafirmó su máximo respeto hacia el entrenador tras la polémica por una crítica.

hacia el entrenador tras la polémica por una crítica. Villalobos sufrió recientemente la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en Alajuelense.