Entre Saprissa y Alajuelense, Aquil Alí eligió al nuevo clásico de Herediano con una denuncia contundente: “Nos odian”

Aquil Alí como uno de los líderes de Fuerza Herediana, habló de manera contundente luego de haberse quedado con el Clausura 2026.

Luego de la consagración del Club Sport Herediano en el Clausura 2026, el ambiente en la dirigencia florense atraviesa uno de sus mejores momentos y las declaraciones contra sus principales rivales no se hicieron esperar.

Aquil Alí, uno de los líderes de Fuerza Herediana, apareció en FOX con una serie de declaraciones polémicas y directas, en las que lanzó fuertes mensajes hacia Saprissa y Alajuelense.

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Aquil Alí eligió al nuevo clásico de Herediano

Aquil Alí volvió a generar polémica con sus declaraciones al referirse a la rivalidad entre Saprissa y Alajuelense.

El dirigente aseguró que el VAR ha sido utilizado para beneficiar a otros equipos fuera de los llamados “grandes” y también afirmó que el rival de Herediano es con la Liga.

“La rivalidad nuestra es con la Liga que con cualquier otro equipo, nos han hecho muchas cosas y eso se convierte como en una rivalidad. Hicieron cosas que ahora no lo pueden hacer porque hay VAR”, compartió Aquil Alí en FOX.

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Además, señaló que los altos niveles de audiencia se deben a que tanto saprissistas como liguistas están pendientes de ver perder a sus rivales.

“A nosotros nos ven porque nos odian. Los ratings son muy buenos porque los saprissistas y liguistas quieren que perdamos“.fnalizó.

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Datos claves

Aquil Alí aseguró que el principal rival de Herediano es Alajuelense , por encima de otros equipos tradicionales.

, por encima de otros equipos tradicionales. El dirigente también afirmó que el VAR fue utilizado para beneficiar a clubes fuera de los llamados “grandes” .

. Las declaraciones fueron dadas en FOX, donde Aquil Alí lanzó fuertes críticas y comentarios polémicos sobre la rivalidad en el fútbol costarricense.