Mientras Julio Cascante suena en Alajuelense, Machillo Ramírez ya analiza otro refuerzo para reemplazar a Guillermo Villalobos

La rotura de ligamentos de Guillermo Villalobos ha caído como un balde de agua fría en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Con “Memo” y Santiago Van der Putten enfrentando procesos de recuperación de aproximadamente nueve meses, la defensa de Liga Deportiva Alajuelense ha quedado críticamente debilitada.

Ante este escenario, la gerencia deportiva rojinegra se ve obligada a rastrear el mercado de fichajes de forma inmediata para apuntalar una zona que hoy solo cuenta con parches y juveniles.

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La opción de Julio Cascante

Uno de los nombres que ha empezado a gravitar en las últimas horas sobre Alajuela es el de Julio Cascante. Sin embargo, su llegada al Morera Soto no parece ser una tarea sencilla.

Cascante es agente libre tras su salida del Austin FC (Instagram).

El periodista Kevin Jiménez aclaró este martes que, si bien la Liga podría tenerlo en el radar, el deseo del jugador sigue estando lejos de Costa Rica. “Julio Cascante imagino que es una de las posibilidades que tiene la Liga en su carpeta, pero hay que esperar. Creo que va a tratar de aguantar sus opciones en el exterior“, detalló en el programa Seguimos.

Machillo Ramírez mira al Puerto

Ante la dificultad de concretar un fichaje como el de Cascante, la mirada de Alajuelense se dirige hacia Puntarenas, donde Farbod Samadian atraviesa un presente brillante.

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El zaguero de 21 años y 1,88 metros, cuyo préstamo en el “Puerto” se extiende hasta diciembre, ha logrado consolidarse como titular indiscutible e incluso se ganó su primer llamado a la Selección Mayor gracias a su proyección.

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El gran interrogante es si Samadian puede regresar antes de tiempo. Aunque el contrato inicial con los chuchequeros es por todo el 2026, en este tipo de cesiones prolongadas no es extraño que los clubes incluyan una cláusula de retorno anticipado ante emergencias.

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De concretarse su vuelta, el “Machillo” Ramírez recibiría a un jugador que ya conoce la institución, que viene con ritmo de competencia y cuya madurez física ha crecido notablemente en el Lito Pérez.

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En síntesis

Con Villalobos y Van der Putten fuera hasta 2027, Alajuelense pierde profundidad en su zona central.

Cascante seguiría priorizando el mercado internacional, lo que complica un fichaje inmediato por parte de la Liga.

El gran nivel de Farbod en Puntarenas lo posiciona como el candidato ideal para un regreso anticipado si existe una cláusula contractual que lo permita.