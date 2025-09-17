Jugó en La Sele y es uno de los mejores delanteros de Herediano, pero dejará el club rumbo al equipo menos pensado: “Ya lo llamó a Jafet Soto”

Uno de los delanteros más destacados del Herediano, con pasado en la Selección de Costa Rica, estaría próximo a dejar el club florense para incorporarse a un destino inesperado.

La noticia sorprendió en el entorno rojiamarillo, ya que incluso trascendió que Jafet Soto ya recibió una llamada para negociar su salida. Recordemos también que la limpieza en Herediano ya viene con recorrido descartando a unas de sus joyas.

¿Cuál jugador dejará el Herediano de Jafet Soto?

En el programa “Seguimos” con el periodista Kevin Jiménez, se reveló que, tras la llegada de Kenneth Vargas, Herediano estaría por ceder a Randy Vega, delantero que ha despertado interés en varios equipos.

Liberia y Puntarenas ya mostraron su intención de ficharlo, pero en las últimas horas apareció un nuevo candidato: Inter de San Carlos, de la mano de Josimar Arias, exgerente deportivo de Guanacasteca y campeón con el propio Herediano.

Según la información, incluso Jafet Soto recibió un pedido directo para que Vega se sume al club sancarleño, por lo que ahora la dirigencia florense deberá definir si lo mantiene en la plantilla o lo envía a préstamo.

“Se va un delantero con la llegada de Kenneth Vargas: “van a ceder a Randy Vega. lo quiere Liberia, lo quiere Puntarenas y ahora apreció una nueva novia: Inter de San Carlos de Yosimar Arias (ex gerente deportivo de Guanacasteca y ex campeón con herediano). Lo llamó a Jafet soto y se lo pidió. ahora herediano tiene que definir dónde lo manda o si se lo va a quedar“, se comentó en el programa.

Randy Vega en La Sele

El único partido que disputó con la Selección de Costa Rica fue el 26 de marzo de 2025, en la fase de clasificación rumbo al Mundial. Aquel día, el combinado tico goleó 6-1 a Belice, y el jugador sumó 45 minutos sobre el terreno de juego, dejando así su huella en una victoria contundente que sirvió para afianzar el camino en la eliminatoria.