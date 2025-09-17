Hernán Medford no lo quiere: otro campeón se iría de Herediano y un grande de Costa Rica ya ofertó para ficharlo

El panorama en Herediano podría tener un nuevo giro, ya que uno de los futbolistas campeones con el club no entra en los planes de Hernán Medford y estaría cerca de dejar la institución.

La situación ha despertado el interés inmediato de un grande del fútbol costarricense. A continuación repasamos todos los detalles de esta operación.

Sigue la limpieza en Herediano: Jafet Soto descarta a una joya y se la queda su principal rival en Costa Rica

¿Cuál otro campeón no continuará en Herediano?

En el programa “Seguimos”, conducido por el periodista Kevin Jiménez, se informó que Andrés Rodríguez no continuará en el Herediano de Hernán Medford, ya que el club decidió no renovarle contrato

Con este escenario, el mediocampista hondureño quedará como agente libre y ya tendría sobre la mesa diferentes opciones, entre ellas el Cartaginés, Liberia, una posibilidad en el fútbol de Indonesia y otro equipo que lo ha estado siguiendo desde hace meses.

Andrés Rodríguez – Herediano

“Andrés Rodríguez va a finiquitar su contrato en herediano, porque ya herediano tomó la decisión. probablemente, será agente libre y ya tiene ofertas de cartaginés, de liberia, del fútbol de indonesia y otro equipo que ha estado sondeándolo. empezó bien el torneo pasado, pero se fue diluyendo“, se afirmó en el programa de “Seguimos“.

Otro destino en Costa Rica para Andrés Rodríguez

El propio espacio de “Seguimos” también reveló detalles sobre el interés del Cartaginés. La primera opción del club era Alex López, exjugador de Alajuelense, pero al no concretarse su llegada, el panorama se abrió para Andrés Rodríguez.

“Lo de Cartaginés con Andrés Rodríguez Chiroldes es así. La primera opción de Cartaginés era Alex López (ex alajuelense), el jugador que Andrés Carevic quería traer, el que siempre quisieron, pero finalmente no se dio la llegada del mediocampista hondureño a Cartaginés“, se puntualizó.

“Ahí empezaron a buscar alternativas a nivel nacional: sondearon a Kenneth Cerdas (Malacateco de Guatemala), a Andrey Mora de Puntarenas y otro nombre más“.

Andrés Rodríguez y Herediano

Andrés Rodríguez puede presumir en su palmarés el título de campeón del Clausura 2024-25 con el Club Sport Herediano, una conquista que lo consolidó como parte de un plantel histórico. Aunque su protagonismo fue intermitente, el mediocampista formó parte de un grupo que logró mantener la competitividad del “Team Florense” y sumar una estrella más a las vitrinas del club