“A Europa”: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla podrían sufrir un cambio que podría definir su futuro en Pumas

El futuro de Efraín Juárez parece estar cada vez más lejos de Pumas, aunque no necesariamente por una destitución, sino por una oferta laboral atractiva que podría cambiar el rumbo de su carrera. De acuerdo con diversos reportes, el estratega universitario estaría en la mira del futbol escocés, donde podría regresar por primera vez en 14 años, una noticia que mantiene expectantes al portero costarricense Keylor Navas y al volante panameño Adalberto Carrasquilla, ambos bajo su dirección técnica.

Actualmente, el entrenador mexicano atraviesa un momento complicado con los felinos, quienes se mantienen en la cuerda floja debido a los malos resultados en el torneo. La falta de consistencia ha puesto en riesgo su clasificación al Play-in, situación que podría derivar en su salida si no logra revertir el rumbo. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que Juárez mantiene una buena relación con la directiva, por lo que su continuidad para el Clausura 2026 no está completamente descartada.

Pese a ello, el propio Efraín Juárez podría optar por no continuar con el equipo que lo vio debutar en primera división. El estratega ya ha demostrado en el pasado que no teme abandonar proyectos exitosos si no encajan con sus aspiraciones, tal como lo hizo con el Atlético Nacional de Colombia, club con el que logró el doblete antes de dar un paso al costado.

¿Efraín Juárez a Europa?

Según el diario Scottish Sun, Juárez ha sido incluido en una lista de ocho candidatos para dirigir al Celtic FC, uno de los clubes más importantes de Escocia. De concretarse su fichaje, el entrenador mexicano regresaría a Europa, al país británico por primera vez desde 2012, cuando militó precisamente en ese equipo tras su participación en la Copa del Mundo de 2010. Su conocimiento del entorno y del futbol europeo serían factores a su favor para asumir el reto.

Los reportes indican que Juárez ya sostuvo una conversación preliminar con el Celtic, aunque todavía no se han iniciado negociaciones formales ni se ha presentado una oferta oficial. Mientras tanto, el técnico se mantiene enfocado en el partido ante Cruz Azul correspondiente a la Jornada 17, donde buscará sellar la clasificación de Pumas al Play-in y calmar la presión sobre su futuro inmediato.

Tanto Keylor Navas como Adalberto Carrasquilla observan con atención la evolución de esta situación, conscientes de que un cambio en el banquillo podría alterar el panorama del equipo. Por ahora, el vestidor felino se concentra en cerrar de la mejor manera un torneo irregular, aunque la posibilidad de ver a Efraín Juárez nuevamente en Escocia mantiene en vilo al entorno universitario y al propio futbol mexicano.