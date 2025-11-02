Keylor Navas sorprende al ventilar los detalles de la interna de La Sele mientras pelea por clasificarse al Mundial 2026: “Ha cambiado muchísimo”

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con dos compromisos que prácticamente serán finales ante Haití y Honduras.

En este contexto tenso, Keylor Navas, capitán de la Tricolor, decidió hablar para Teletica y enviar un mensaje claro sobre la realidad del combinado nacional en esta recta final en busca de un boleto para la Copa del Mundo 2026.

ver también “Nos puede costar un Mundial”: Keylor Navas expone a los verdaderos responsables de la crisis de Costa Rica en Eliminatorias

¿Qué dijo Keylor Navas sobre la actualidad de la Selección de Costa Rica?

Keylor Navas destacó la importancia de entender y guiar a la nueva generación de jugadores dentro de la Selección Nacional, reconociendo que las mentalidades y dinámicas han cambiado con el tiempo.

Explicó que como líderes tienen la responsabilidad de acompañar, aconsejar y unir al grupo para que funcione de la mejor manera. Señaló además que muchas conversaciones necesarias se dan puertas adentro, con la intención de mantener un ambiente positivo y evitar conflictos.

“Sí, yo siento que obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, las generaciones cambian también, las mentalidades cambian, pero nosotros como líderes tenemos que tener esa responsabilidad de saber entender cómo funciona la generación hoy en día y aconsejar para que podamos hacer ese equipo unido“, compartió Keylor Navas.

Keylor Navas – Selección Costa Rica

Publicidad

Publicidad

“Entonces siempre tratamos de aconsejar, de decir las cosas, porque muchas veces no es que no se tengan que decir, se dicen en lo interno, pero siempre con una guía positiva, no es generar peleas ni mucho menos, sino más bien de que el grupo entiende que todos somos uno y que tenemos que estar así para poder clasificar a un Mundial“, finalizó Keylor Navas para Teletica.

“