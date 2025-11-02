Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Keylor Navas sorprende al ventilar los detalles de la interna de La Sele mientras pelea por clasificarse al Mundial 2026: “Ha cambiado muchísimo”

Keylor Navas rompió el silencio para hablar de la actualidad de la Selección de Costa Rica. Descubre lo que dijo el arquero tico.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Keylor Navas con la Selección de Costa Rica
© Selección de Costa RicaKeylor Navas con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con dos compromisos que prácticamente serán finales ante Haití y Honduras.

En este contexto tenso, Keylor Navas, capitán de la Tricolor, decidió hablar para Teletica y enviar un mensaje claro sobre la realidad del combinado nacional en esta recta final en busca de un boleto para la Copa del Mundo 2026.

“Nos puede costar un Mundial”: Keylor Navas expone a los verdaderos responsables de la crisis de Costa Rica en Eliminatorias

ver también

“Nos puede costar un Mundial”: Keylor Navas expone a los verdaderos responsables de la crisis de Costa Rica en Eliminatorias

¿Qué dijo Keylor Navas sobre la actualidad de la Selección de Costa Rica?

Keylor Navas destacó la importancia de entender y guiar a la nueva generación de jugadores dentro de la Selección Nacional, reconociendo que las mentalidades y dinámicas han cambiado con el tiempo.

Explicó que como líderes tienen la responsabilidad de acompañar, aconsejar y unir al grupo para que funcione de la mejor manera. Señaló además que muchas conversaciones necesarias se dan puertas adentro, con la intención de mantener un ambiente positivo y evitar conflictos.

Sí, yo siento que obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, las generaciones cambian también, las mentalidades cambian, pero nosotros como líderes tenemos que tener esa responsabilidad de saber entender cómo funciona la generación hoy en día y aconsejar para que podamos hacer ese equipo unido“, compartió Keylor Navas.

Ausencia de Keylor Navas pesa en la Selección de Costa Rica - ESPN
Keylor Navas – Selección Costa Rica
Publicidad

Entonces siempre tratamos de aconsejar, de decir las cosas, porque muchas veces no es que no se tengan que decir, se dicen en lo interno, pero siempre con una guía positiva, no es generar peleas ni mucho menos, sino más bien de que el grupo entiende que todos somos uno y que tenemos que estar así para poder clasificar a un Mundial“, finalizó Keylor Navas para Teletica.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Afecta a Honduras y Costa Rica: FIFA impone una medida que puede cambiar el rumbo al Mundial
Fútbol Internacional

Afecta a Honduras y Costa Rica: FIFA impone una medida que puede cambiar el rumbo al Mundial

La drástica decisión de Tena que puede perjudicar a Guatemala
Guatemala

La drástica decisión de Tena que puede perjudicar a Guatemala

Entre Honduras y Costa Rica: Bolillo Gómez elige su candidato para clasificar directo al Mundial 2026
Honduras

Entre Honduras y Costa Rica: Bolillo Gómez elige su candidato para clasificar directo al Mundial 2026

Grupos y calendario del Mundial Sub 17 2025: fechas, sedes y rivales de las selecciones de Centroamérica
Fútbol Internacional

Grupos y calendario del Mundial Sub 17 2025: fechas, sedes y rivales de las selecciones de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo