“Un portero mejor”: Keylor Navas se ve involucrado en una polémica desde España con Thibaut Courtois que registra más de 800 mil visualizaciones

Keylor Navas y Thibaut Courtois vivieron una etapa intensa en el Real Madrid en donde el belga terminó quedándose con el lugar del costarricense como titular del equipo blanco. A pesar de que los años han pasado, al parecer las comparaciones entre estos dos nombres seguirán coincidiendo en el mundo del fútbol.

Actualmente Thibaut Courtois sigue destacándose como el arquero titular del Real Madrid, mientras Keylor Navas ahora demuestra su talento desde México con los Pumas. Pero a pesar de la distancia, surgió una nueva polémica desde España.

¿Cuál es la nueva polémica que involucra a Keylor Navas con Thibaut Courtois?

El popular creador de contenido español DjMaRiio, reconocido por su influencia en el mundo gamer y su cercanía con el fútbol, encendió las redes sociales al publicar un mensaje en el que aseguraba que no existe un portero mejor que Thibaut Courtois.

“Dime un portero mejor que Courtois y cierro la cuenta”. Dicha publicación ya registra más de 1 millón de visualizaciones.

DjMario en su cuenta oficial de X.

Incluso, retando a sus seguidores a mencionarle uno para “cerrar la cuenta”. La publicación se volvió tendencia al instante y la respuesta de muchos aficionados fue contundente: Keylor Navas apareció entre los nombres repetidos.

Resaltando los logros y la trayectoria del guardameta costarricense, campeón de Champions tres veces con el Madrid, figura histórica en clubes y selección.

Aficionado postulando a Keylor Navas como mejor que Thibaut Courtois

¿Keylor Navas o Thibaut Courtois?

A pesar de las brillantes trayectorias de ambos guardametas, la comparación entre Keylor Navas y Thibaut Courtois sigue generando debate entre los aficionados.

Keylor Navas y Thibaut Courtois

Para una gran parte de la afición, el legado de Navas lo coloca al nivel —o por encima— del arquero belga. Mientras que para otros, lo que ha hecho el europeo hasta la fecha tiene más significado.