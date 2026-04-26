De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando desde que salió del Feyenoord

En septiembre de 2025, Jeyland Mitchell salió a préstamo al Sturm Graz de Austria con el objetivo de sumar minutos, ganar ritmo competitivo y consolidarse en Europa tras un paso sin mayor regularidad en el Feyenoord.

Meses después, la cesión empieza a arrojar resultados tangibles. Además de ganar espacio en la rotación y pelear el liderato de la Bundesliga austriaca, el defensor costarricense ahora fue reconocido por un prestigioso estudio internacional gracias a su rendimiento.

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Jeyland Mitchell figura entre los mejores de Europa

El Observatorio del Fútbol del CIES publicó un informe enfocado en destacar a los mejores jugadores Sub-23 en la categoría de “defensa aérea” (juego aéreo defensivo) que militan fuera de las cinco grandes ligas de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia).

Basado en el Índice CIES con Impect, que evalúa el rendimiento de los futbolistas en los últimos seis meses, el legionario de 21 años logró meterse en el Top 10. Mitchell ocupa el octavo puesto de la lista con una calificación de 89.4 sobre 100, superando a prospectos de ligas como la neerlandesa, portuguesa o belga.

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El ranking general es liderado por Taras Mykhavko (Dinamo de Kiev) con 93.9, pero en los primeros puestos también aparecen defensores que ya son titulares en Champions League y están cotizados en decenas de millones de euros, como Ousmane Diomandé del Sporting CP (segundo con 92.5) y António Silva del Benfica (cuarto con 91.5).

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Poco a poco Mitchell va recuperando el nivel que lo llevó a Europa (X).

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Insertarse en este listado confirma que el préstamo en Austria le está dando a Mitchell lo que no encontró en su primera etapa en Países Bajos. El ex Alajuelense está logrando traducir sus minutos en números tangibles, manteniéndose en la cima de una de las facetas más exigidas para los centrales modernos.

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En síntesis

El CIES ubicó a Jeyland Mitchell como el octavo mejor defensor Sub-23 en juego aéreo defensivo fuera de las cinco grandes ligas de Europa.

El costarricense (89.4) comparte el ranking con defensores de alto cartel como Ousmane Diomandé (Sporting CP) y António Silva (Benfica).

Los números respaldan su salida a préstamo al Sturm Graz, donde finalmente encontró la regularidad y el roce competitivo que buscaba al dejar el Feyenoord.