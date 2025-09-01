“Acuerdo cerrado”: Jeyland Mitchell cambia su futuro y así lo anunciaron desde Feyenoord

El mercado de fichajes en Europa continúa generando noticias y en esta ocasión el protagonista es un futbolista costarricense. La atención se centra en Jeyland Mitchell, quien a sus 20 años sigue despertando interés fuera de su país.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, su futuro inmediato estaría a punto de dar un giro importante. Todo apunta a que el defensor dejaría atrás su etapa en el Feyenoord para encarar un nuevo reto en su carrera.

¿Cuál es la situación de Jeyland Mitchell en Feyenoord?

De acuerdo con lo publicado por el medio neerlandés Voetbal International, Jeyland Mitchell no estaría en los planes del entrenador Robin van Persie en el Feyenoord para esta temporada en el fútbol de Países Bajos.

Según informó la agenda de noticias Feyezone, Jeyland Mitchell estaría realizando su traspaso en calidad de préstamo desde el Feyenoord hacia el Sturm Graz, rival en la Europa League. “Acuerdo cerrado: Jeyland Mitchell realiza la transferencia en préstamo desde Feyenoord al oponente de EL SturmGraz“, publicaron.

Cuenta oficial de X de Feyezone

La información surge desde medios internacionales y apunta a que el defensor costarricense tendría la oportunidad de sumar minutos en el fútbol austriaco. De momento, habrá que esperar las próximas horas para conocer el futuro de Jeyland Mitchell.

Jeyland Mitchell – Feyenoord

De concretarse la operación, Mitchell tendría la posibilidad de sumar minutos en un club con roce internacional, lo que no solo le permitiría crecer en lo personal y deportivo, sino también mantenerse en el radar de la Selección de Costa Rica con miras a los próximos compromisos.