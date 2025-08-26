Es tendencia:
Jeyland Mitchell ya conoce su futuro: Feyenoord define lo que hará con el ex Alajuelense

Después de tanto esperar, Jeyland Mitchell sabe que será de su futuro en el Feyenoord y su agente se mueve contrarreloj.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jeyland Mitchell sabe que sucederá con él en este mercado.
Jeyland Mitchell sabe que sucederá con él en este mercado.

El defensor costarricense Jeyland Mitchell atraviesa días decisivos en Europa, con el mercado de fichajes a punto de cerrarse el próximo 1 de septiembre. Hasta hace unas horas, el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense no tenía claro qué sucedería con su futuro en el Feyenoord de Países Bajos, lo que mantenía en incertidumbre su proceso de adaptación al fútbol europeo.

Luego de superar la lesión que lo alejó de las canchas, Mitchell se reincorporó a los entrenamientos con normalidad bajo la supervisión de Robin Van Persie, quien actualmente está al mando del equipo filial del club neerlandés. Su recuperación fue una buena noticia, pero no garantizaba automáticamente un lugar en la plantilla principal.

En medio de este panorama, desde Países Bajos se informó que la directiva del Feyenoord estaba analizando alternativas para el joven zaguero. El objetivo del club siempre ha sido que Mitchell logre sumar minutos, algo difícil de asegurar en un equipo con alta competencia y exigencia.

¿Qué sucederá con Jeyland Mitchell en este mercado?

Finalmente, el periodista Kevin Jiménez confirmó que la decisión ya está tomada: el costarricense saldrá en condición de préstamo en los próximos días. Su agente, Kurt Morsink, trabaja intensamente para definir el nuevo destino del defensor antes de que se cierre la ventana de traspasos en Europa.

La intención del Feyenoord es clara: darle minutos de juego y roce competitivo en otro equipo, para que regrese más maduro y consolidado. Mitchell es considerado una apuesta de futuro y la cesión busca potenciar su desarrollo deportivo.

Así, el joven central, una de las últimas joyas exportadas por Alajuelense, ya conoce el rumbo inmediato de su carrera: dejará temporalmente Rotterdam para seguir sumando experiencia en el Viejo Continente, en lo que representa un paso más dentro de su camino en el fútbol internacional.

