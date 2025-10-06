Jeaustin Campos le revela a Honduras el secreto mejor guardado de Costa Rica: “Lo tenían escondido”

La Selección de Costa Rica vive horas de máxima tensión antes de su decisivo duelo ante Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera llega con la obligación de ganar, pero en las últimas horas se encendieron las alarmas por un posible golpe inesperado dentro del plantel tricolor.

Y quien encendió la polémica no fue un periodista ni un miembro de la Selección, sino el propio Jeaustin Campos, quien también opinó de Kendall Waston. En declaraciones a la prensa hondureña, el exentrenador del Saprissa dejó al descubierto lo que, hasta ahora, parecía ser el secreto mejor guardado por el cuerpo técnico de la Sele.

¿Qué reveló Jeaustin Campos de Costa Rica?

“Acá hay espías (risas), no creo que haya bajas en los dos equipos. Celso Borges está lesionado, me parece. Ya revelé un secreto que tenían escondido en Costa Rica”, dijo Campos entre risas en una conferencia de prensa posterior al triunfo de Real España ante Platense, en palabras recogidas por AS Sports Honduras.

La afirmación del estratega tico cayó como una bomba en medio de la preparación de la Tricolor. La Federación Costarricense de Fútbol emitió luego un comunicado oficial sobre el estado físico de Borges, aclarando que es solo una molestia.

Celso Borges está en duda para enfrentar a Honduras. (Foto: FCRF)

De confirmarse la lesión, Miguel Herrera perdería a uno de sus futbolistas más experimentados justo antes del partido más importante del proceso eliminatorio. Borges no solo aporta jerarquía y liderazgo en el mediocampo, sino también la voz de mando que sostiene al grupo en los momentos de mayor presión.

Más allá del tono relajado con que Jeaustin Campos lo mencionó, su comentario habría destapado una situación que en la Sele pretendían mantener en reserva para no darle ventaja al rival. Y ahora, con el rumor instalado, todo Costa Rica aguarda una aclaración oficial sobre si Celso Borges podrá o no estar presente en el duelo ante los catrachos.