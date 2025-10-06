Joel Campbell necesitó sólo 5 palabras para decir lo que pocos se animan en Costa Rica sobre los convocados a La Sele

Joel Campbell no fue tomado en cuenta por Miguel Herrera para esta convocatoria, una decisión que generó comentarios en el ambiente futbolero costarricense.

Recordemos que según informó el periodista Ferlín Fuentes, el entrenador mexicano mantuvo una conversación privada con el delantero, en la que le dejó claro que su ausencia no responde a un tema personal, sino estrictamente deportivo mientras vuelve a tomar ritmo.

ver también Mensaje contundente: Joel Campbell reaparece tras no ser convocado por el Piojo Herrera y causa revuelo en Costa Rica

Las 5 Palabras de Joel Campbell para decir lo que pocos se animan en Costa Rica

Youstin Salas habló con orgullo sobre lo que significa vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica, dejando un mensaje de compromiso y respeto por los colores nacionales.

Publicidad

Publicidad

Youstin Salas – Selección de Costa Rica

En diálogo con Grupo Extra, Youstin Salas recordó una enseñanza de Joel Campbell cuando compartieron plantel Mundialista en 2022, quien les dijo a los más jóvenes que “esta camisa no se presta”, una frase de cinco palabras que marcó al jugador y que, según él, refleja el valor y la responsabilidad que implica representar al país.

Publicidad

Joel Campbell con la Selección de Costa Rica

Publicidad

“A quién no le va a gustar estar. A mí me encantaría, además de que siempre es un placer, es un honor representar al país de uno. En un momento, Joel nos dijo a los más jóvenes que esta camisa no se presta, y desde ese momento dije que tenía razón“

Publicidad

“Cuando usted se pone esta camisa, no se presta. Que sea muy difícil llegar a la Selección y que no cualquiera la tenga. En ese momento yo hice eso, no la presté”, sentenció Salas en exclusiva con Grupo Extra.