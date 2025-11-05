Jafet Soto queda expuesto: desde la Fedefútbol se animan a decir lo que el DT de Herediano quería ocultar

El conflicto entre Jafet Soto y la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sigue dando de qué hablar. Luego del cruce público de declaraciones entre el presidente y técnico del Club Sport Herediano y el chileno Enrique Osses, máximo responsable del arbitraje nacional, el presidente federativo Osael Maroto rompió el silencio y terminó dejando muy mal parado al dirigente florense.

Durante los últimos días, Soto había lanzado duras críticas contra el arbitraje costarricense, asegurando que su equipo había sido perjudicado y apuntando directamente contra Osses por su gestión. Incluso, llegó a decir que ya había hablado del tema con el propio Maroto para manifestarle su descontento.

Sin embargo, la versión del presidente de la Federación dejó en evidencia una realidad muy distinta. En declaraciones oficiales, Maroto aseguró que mantiene comunicación constante con todos los dirigentes y que, lejos de un conflicto, percibe a Jafet Soto en buenos términos con respecto al arbitraje.

¿Cuál fue la revelación que hizo Osael Maroto sobre Jafet Soto?

“Los comentarios hoy de Jafet, y ya sea mañana de Joseph Joseph o de Juan Carlos Rojas, en fin, de cualquiera, son temas que pasan por la cancha. Al final del día, todos queremos lo mejor para el fútbol de Costa Rica, y esto es parte del fútbol”, señaló Maroto.

Pero la frase que más sorprendió fue su cierre, cuando afirmó: “Me atrevería a decir que Jafet está tranquilo y contento con el tema del arbitraje.”

Con esas palabras, Maroto dejó sin sustento las declaraciones públicas de Soto, quien días atrás había asegurado estar molesto y preocupado por el desempeño de los réferis. La afirmación del presidente federativo sugiere que, puertas adentro, el discurso del técnico florense habría sido mucho más moderado que el que proyectó en los medios.

En paralelo, Enrique Osses también mostró su incomodidad ante los ataques de Soto, asegurando que sus declaraciones no ayudan a mejorar el fútbol costarricense. “Espero que este tipo de comentarios se regulen, porque no aportan nada al crecimiento del arbitraje”, dijo el chileno, confirmando que ya conversó con Maroto para aclarar la situación.

De esta manera, el fuego cruzado que comenzó con reclamos de Herediano terminó dejando a Jafet Soto en una posición incómoda, con el propio presidente de la Fedefútbol contradiciendo su versión y dando a entender que el dirigente florense exageró en sus acusaciones.

Mientras tanto, Herediano sigue enfocado en la lucha por clasificar a las semifinales del Apertura 2025, aunque el ruido extradeportivo parece no darle tregua al equipo de Soto.