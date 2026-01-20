Marcel Hernández en la mira: el goleador deja en evidencia a Costa Rica ante los ojos de Centroamérica

El nombre de Marcel Hernández quedó en el centro de la conversación tras revelarse números interesantes del Torneo Apertura 2025 en Centroamérica.

Aunque fue el máximo anotador del campeonato costarricense, su cifra dejó en evidencia una brecha frente a los goleadores de otras ligas del área que llamaron la atención.

El dato que impresiona a Costa Rica con Marcel Hernández como protagonista

El Torneo Apertura 2025 dejó un dato llamativo a nivel regional: el goleador del fútbol costarricense fue el que menos goles anotó en comparación con el resto de ligas de Centroamérica.

Por un lado en Costa Rica, Marcel Hernández encabezó la tabla de anotadores con apenas ocho goles, una cifra que quedó claramente por debajo de los máximos artilleros de países vecinos, donde los registros ofensivos fueron considerablemente más altos.

Marcel Hernández – Herediano

La diferencia es evidente al observar el resto del panorama centroamericano: en Honduras, Rodrigo de Oliveira lideró con 19 anotaciones; en Guatemala, Nicolás Martínez llegó a 17; en Panamá y Nicaragua los máximos goleadores superaron la decena con holgura.

Tigo Sports Costa Rica – X

Este contraste vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la producción ofensiva del campeonato costarricense, que en el último torneo quedó rezagada frente al poder goleador mostrado en otras ligas de la región.