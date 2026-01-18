Marcel Hernández volvió a ser el verdugo de Saprissa y todo Herediano celebra lo que dijo al respecto: “Tengo esa…”

Herediano se dejó la victoria en casa al vencer (2-0) al Deportivo Saprissa en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido donde Marcel Hernández volvió a ser protagonista al marcar ante los morados.

Tras el compromiso, el delantero cubano compartió sus sensaciones por el resultado obtenido y por su anotación, analizando el desarrollo del juego y el impacto que este triunfo tiene para el equipo en el inicio del campeonato.

¿Qué dijo Marcel Hernández tras anotarle de nuevo al Saprissa?

Marcel Hernández se mostró satisfecho tras volver a marcarle a Saprissa, destacando que, pese a un primer tiempo complicado, el equipo supo realizar los ajustes necesarios para cambiar el rumbo del partido y obtener un resultado que fortalece la confianza.

“Son sensaciones buenas, a pesar del primer tiempo que fue complicado, pero por suerte luego hicimos los ajustes pertinentes y logramos sacar un buen resultado para agarrar confianza“, comentó Marcel en zona mixta tras el triunfo ante Saprissa.

También expresó su felicidad por la anotación a nivel personal, señalando que siempre es especial convertir, aunque aclaró que no solo le ha marcado al conjunto morado.

“Contento y feliz por la anotación, agradecido con la vida porque tengo como esa… no se como llamarlo a algo, que le anoto, pero no solamente Saprissa, con todos los equipos que he jugado dentro del país he anotado“, sentenció Marcel Hernández.

La racha de Marcel Hernández ante Saprissa

El gol que convirtió ayer Marcel Hernández ante Saprissa no solo fue clave en la victoria de Herediano, sino que también le permitió alcanzar una marca histórica frente al conjunto morado, llegando a 18 anotaciones desde su llegada al fútbol costarricense.

Con ese tanto, el delantero cubano confirmó su condición de verdugo saprissista, ya que ha logrado marcarle a todos los equipos del país y se consolidó como el segundo jugador que más goles le ha anotado a los morados, solo por detrás de Jonathan McDonald, quien suma 19, según los datos del periodista Christian Sandoval.