Jafet Soto prepara una limpia en Herediano y ya eligió al DT extranjero que lo reemplazará: “Con él están armando el plantel”

El Club Sport Herediano se alista para una profunda reestructuración bajo la guía de su presidente, Jafet Soto, quien ya tendría definido al entrenador extranjero que tomará las riendas del equipo en su lugar. Todo se aceleraría, claro está, si los bicampeones nacionales no logran clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

Además de la elección del nuevo estratega, los Rojiamarillos trabajan en la elaboración del plantel con miras al próximo torneo y varias figuras podrían irse. La idea es construir un proyecto sólido y competitivo desde la base, con fichajes que se adapten al perfil del próximo técnico.

ver también La propuesta de Herediano: sale a la luz el dinero que le habría ofrecido Jafet Soto a los hermanos Sibaja para que dejen Saprissa

¿Cuál es el DT extranjero que habría elegido Jafet Soto para Herediano?

En el programa Seguimos se comentó que Jafet Soto ya tendría definidos dos fichajes para el Clausura 2026 y, además, habría adelantado la contratación de su nuevo técnico, aunque no develaron su identidad. Según mencionaron, la directiva florense busca un técnico de carácter fuerte y todo apunta a que sería extranjero.

“Yo pregunté y me dijeron que nada con él (Hernán Torres). La vez pasada me hablaron de Bodmer, que era el asistente de Luis Fernando Suárez. Esa era una opción muy fuerte para llegar a Herediano el torneo anterior”, comentó el periodista Kevin Jiménez.

Jafet Soto todavía tiene chances de pelear por el tricampeonato con Herediano.

“El tema ya está muy adelantado, ya está viendo videos del equipo y con él están armando el plantel. Si Herediano no clasifica a esta ronda, se va a mover fuerte toda la estructura florense. Absolutamente todos van a entrar en análisis: cuerpos técnicos, gerencia deportiva y sobre todo la plantilla, que va a tener un remezón importante. En eso Jafet es un adelantado“, adelantó Fabián Borbón.

Publicidad

Publicidad

Hernán Torres, actual DT de Millonarios de Colombia.

Las fichas de Jafet Soto para Herediano

Hernán Torres dirige al Millonarios de Juan Pablo Vargas en Colombia, donde prácticamente quedaron eliminados de los cuadrangulares. No sé definió todavía si seguirá o no. Es un técnico con recorrido y experiencia en el fútbol sudamericano, conocido por su carácter fuerte y su estilo exigente.

Publicidad

Por otro lado, John Jairo Bodmer fue asistente de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica y se encuentra sin equipo tras su salida de CD La Equidad en mayo. Es un entrenador joven, con proyección y experiencia internacional gracias a su paso por el fútbol tico.