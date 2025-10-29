Sale a la luz el verdadero motivo por el que Jafet Soto relegó a Marcel Hernández en Herediano y no se debe a su renovación: “Es la realidad”

La novela de Marcel Hernández con Club Sport Herediano por su no renovación sumó un capítulo más en los últimos días, cuando el presidente y máxima figura de la institución, Jafet Soto, le quitó la titularidad al partido siguiente de su vuelta al banquillo en lugar de Hernán Medford.

El goleador cubano disputó los 90 minutos en la derrota 2-0 contra Guadalupe. Pero en el clásico con Liga Deportiva Alajuelense, que perdieron 3-1, salió al 70′ en lugar de Jurguens Montenegro. Luego volvió a ser sustituido, esta vez en la primera mitad, frente a Liberia, que se impuso por la mínima a los florenses.

Sin embargo, los rumores sobre una posible tensión con Soto se desataron cuando Hernández salió del once titular en el encuentro que le terminaron ganando 2-1 a Cartaginés para seguir con vida en el Apertura 2025 gracias a los goles de Montenegro y Brian Rubio, por quien ingresó al minuto 58.

¿Por qué Jafet Soto relegó a Marcel Hernández en Herediano?

En la emisión de este miércoles del programa “Seguimos”, el periodista Kevin Jiménez dio su parecer sobre la situación del ariete de Herediano. “La renovación de Marcel Hernández está estancada, esa es la realidad. No hay avances significativos para una eventual renovación, pero yo no creo que sea por eso que no es titular“.

“Rubio es otro jugador que ha venido de menos a más, anotó en el último partido. Sabemos de la calidad, del talento, de los goles y de la trayectoria de Marcel, pero estamos viendo una gran versión de Rubio”, cerró Jiménez.

El gol del atacante mexicano a Cartaginés es el tercero que convierte desde su regreso al bicampeón nacional. Antes de eso, le había hecho un doblete a Municipal en el empate 4-4 que significó la eliminación de los florenses de la Copa Centroamericana.

Marcel Hernández, pletórico de gol, marcó por última vez en el 3-3 con Saprissa.

Hernández, por otro lado, lleva 8 tantos en 19 partidos este semestre. Su contrato vence en diciembre y no ha llegado a un acuerdo con la gerencia deportiva de Herediano para extenderlo: Gustavo Pérez negocia con el ex Alajuelense, pero el ofrecimiento que le hizo no satisfizo sus expectativas.

¿Cuándo es el próximo partido de Herediano?

Herediano jugará este viernes 31 de octubre, frente a Sporting FC, por la jornada 15 del Apertura 2025. Veremos a cuál de los dos delanteros pondera el técnico de los Rojiamarillos. O si Brian Rubio y Marcel Hernández vuelven a hacer dupla ofensiva.