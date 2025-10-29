“Pedí mi finiquito”: futbolista de Herediano busca terminar antes su contrato y obliga a Jafet Soto a tomar una decisión

El volante Randy Vega, jugador del Club Sport Herediano, sorprendió este miércoles al confirmar públicamente su intención de poner fin anticipado a su contrato con la institución florense. La declaración llega en un momento complejo para el equipo y coloca sobre la mesa una nueva decisión que deberá tomar el gerente deportivo Jafet Soto.

Vega, quien había sido cedido al Inter de San Carlos tras el regreso de Kenneth Vargas al conjunto rojiamarillo, expresó que su deseo es salir del club de la mejor manera posible, dejando claro que su relación con la institución no termina en malos términos.

¿Qué dijo Randy Vega sobre sus ganas de irse de Herediano?

“Si me dan la oportunidad de salir voy a salir de la mejor manera, hablando y bien con la institución, porque uno no sabe cuándo va a volver”, afirmó el futbolista en declaraciones recientes con Tigo Sports.

El mediocampista que pertenece a Herediano también confirmó que ya solicitó su finiquito: “Pedí mi finiquito, después de ahí voy a ver qué va a pasar con mi futuro”, añadió, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades dentro o fuera del país.

La situación obliga ahora a Jafet Soto y a la dirigencia herediana a tomar una decisión sobre el futuro del jugador, quien aún mantiene vínculo contractual con el club. Aunque no se ha hecho oficial la respuesta del equipo, la intención de Vega de rescindir su contrato anticipadamente podría significar un movimiento inminente en el mercado nacional.

Randy Vega llegó al Herediano como una apuesta por su proyección, pero su paso por el club ha estado marcado por la competencia interna y la falta de minutos. El préstamo al Inter de San Carlos buscaba darle continuidad, sin embargo, el panorama actual parece haberlo llevado a considerar un cambio de rumbo definitivo.

Mientras tanto, Herediano continúa planificando la próxima etapa de su temporada y deberá resolver el caso del jugador en los próximos días. La gestión de Jafet Soto será clave para definir si el club acepta la solicitud de finiquito o intenta retener al futbolista bajo otras condiciones.