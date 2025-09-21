Jafet Soto da un giro drástico: Herediano ya definió a su candidato número uno para reemplazar a Hernán Medford

Hace tan solo minutos, Herediano oficializó la salida de Hernán Medford del banquillo rojiamarillo. “El Club Sport Herediano informa que Hernán Medford no continuará como director técnico de nuestra institución“, fue el escueto comunicado con el que los florenses anunciaron el adiós del ‘Pelícano’ tras un nuevo tropiezo en el Torneo Apertura 2025.

La derrota por 1-0 ante Puntarenas FC terminó por hundir al Team fuera de los puestos de clasificación a la fase final, acelerando una decisión que se veía venir en el horizonte rojiamarillo. De esta manera, por tercer campeonato consecutivo, los bicampeones de Costa Rica se quedan sin entrenador a mitad de torneo.

La promesa de Jafet Soto

Como ya ha ocurrido al finalizar los ciclos de los técnicos anteriores, Walter “Paté” Centeno y Alexander Vargas, todas las miradas en Heredia apuntaron rápidamente a un mismo nombre: Jafet Soto.

El problema es que el mandamás del Team había sido tajante a principios de mes, descartando su regreso inmediato a los banquillos. “Estoy retirado de los banquillos. No volveré por bastante tiempo. Necesito descansar. Tengo una cardiopatía que no puedo descuidar. Hago ejercicio, voy al gimnasio y estoy enfocado en el estadio. Además, mi mamá me lo pidió“, confesó Jafet.

Jafet Soto le prometió a su mamá mantenerse alejado de los banquillos (La Nación).

Sus palabras parecían sepultar cualquier posibilidad de un regreso inmediato, pero la realidad del equipo, en crisis deportiva y sin margen de error en la lucha por el tricampeonato, abre la puerta a un escenario distinto.

Volantazo en el Team: el reemplazante de Hernán Medford

Las circunstancias parecen haber llevado a Jafet a dar un giro rotundo en su determinación. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el gran favorito a asumir el mando del Team no es otro que el propio presidente. “Jafet Soto es el principal candidato para volver al banquillo florense“, adelantó en sus redes sociales.

Habrá que esperar a la confirmación oficial, pero no sería ninguna sorpresa. Las dos veces anteriores que Jafet tomó las riendas del equipo en medio de la tormenta, el desenlace fue el mismo: título nacional para el Team. En Herediano sueñan con que esta historia, una vez más, vuelva a repetirse.