“Mi mamá me lo pidió”: Jafet Soto hace el anuncio más importante de su carrera y en Herediano no lo pueden creer

En medio de las Eliminatorias, Jafet Soto dio una noticia que nadie en Herediano se esperaba y generó mucha polémica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto tomó una fuerte decisión. (Foto: La Nación)
El empate 1-1 de la Selección de Costa Rica en su visita a Nicaragua pasó a segundo plano cuando, en la previa del compromiso, Jafet Soto sorprendió con una confesión que nadie esperaba.

El presidente de Fuerza Herediana y miembro del Comité Ejecutivo de la FCRF (Federación Costarricense de Fútbol) aprovechó un momento distendido en el hotel de concentración en Managua para confirmar lo que él mismo calificó como un paso definitivo y no estamos hablando de sus dichos sobre Marcel Hernández.

¿Cuál fue el anuncio que realizó Jafet Sot?

“Estoy retirado de los banquillos. No volveré por bastante tiempo. Necesito descansar”, lanzó Jafet Soto al ser consultado sobre si regresaría al banquillo de Herediano tras haber obtenido un bicampeonato.

El propio Soto explicó que la decisión responde a motivos de salud:Tengo una cardiopatía que no puedo descuidar. Hago ejercicio, voy al gimnasio y estoy enfocado en el estadio. Además, mi mamá me lo pidió”.

Jafet Soto decidió no volver a dirigir. (Foto: Herediano)

Quienes conocen de cerca su historia recordaron aquel episodio en Garabito, cuando su madre intervino en medio de una discusión con un oficial de tránsito. Ahora, el propio dirigente reconoce que, incluso a sus 50 años, sigue siendo ella la voz que lo llama a la calma. “Para eso es la mamá. Por dicha la tenemos con vida”, afirmó con orgullo.

Jafet Soto lo echó de Herediano, se quedó sin club y ahora recibió el llamado que cambia su carrera a nivel internacional

Jafet Soto lo echó de Herediano, se quedó sin club y ahora recibió el llamado que cambia su carrera a nivel internacional

Soto también repasó sus primeros pasos como técnico. “Cuando yo inicié en esto del banquillo, lo hice ante Limón en el 2011 y el segundo juego fue contra Alajuelense. Ahora me retiro por un buen tiempo por salud y otros detalles que tienen que ver con el estadio, relató en entrevista con MundoCR.

En Herediano, donde varias veces lo vieron entrar como “bombero” para rescatar proyectos deportivos, la noticia cayó como un balde de agua fría. “No habrá Jafet en los banquillos por bastante tiempo. Así será”, sentenció. Un círculo se cierra en la carrera de uno de los personajes más polémicos y determinantes del fútbol costarricense.

