“Tiene que darse cuenta que está en Herediano”: Danny Carvajal hace estallar la polémica en el camerino de Hernán Medford

El Club Sport Herediano volvió a tropezar en el Torneo Apertura 2025 y su panorama rumbo a la fase final se complica cada vez más. Este sábado, en el Estadio Lito Pérez, el conjunto dirigido por Hernán Medford cayó por la mínima diferencia frente a Puntarenas, prolongando a cuatro partidos la racha sin victorias.

Con la eliminación prematura en la Copa Centroamericana aún fresca y con el equipo ocupando el séptimo lugar en la tabla del campeonato nacional, la continuidad del estratega ya empieza a estar en discusión.

El tricampeonato que tanto ilusionaba a la afición herediana hoy parece lejano, y en el camerino se respira un ambiente enrarecido, marcado por la presión y la frustración.

El dardo de Carvajal tras la derrota

Tras el pitazo final en Puntarenas, el experimentado guardameta rojiamarillo, Danny Carvajal, no se guardó nada y lanzó un fuerte mensaje en declaraciones para Teletica.

“Es difícil, son cuatro partidos de no ganar. A nivel internacional no lo hicimos bien. Herediano no está para eso, el talento de la plantilla no está siendo suficiente. Tenemos que entregarnos más, hacer las cosas diferentes, hoy llegamos mucho y en un solo pestañazo nos anotan. Eso no puede pasar”, expresó con evidente frustración.

Ambiente tenso en Heredia

El portero de 36 años fue más allá y apuntó al interior del grupo: “Tenemos que cerrarnos, empezar a hacer las cosas diferentes. No podemos dar más chances porque si no no vamos a clasificar. El camerino está molesto, está golpeado, pero hay gente madura que tiene que darse cuenta que está en Herediano”, disparó Carvajal.

Si bien no dio nombres, las palabras del guardameta reflejan un ambiente interno que dista mucho de la tranquilidad. “Tenemos que estar concentrados los 90 minutos para que las cosas salgan diferente”, cerró el referente del Team. Mientras la presión no para de aumentar, Herediano necesita reaccionar de inmediato si no quiere quedarse fuera de la pelea por el título nacional.