Jafet Soto tomó una decisión y Hernán Medford no se calló: el DT dijo lo suyo tras ser despedido de Herediano

El paso de Hernán Medford por el banquillo de Herediano estuvo marcado por números poco favorables, alcanzando apenas un 37% de rendimiento, cifra que generó fuertes cuestionamientos a su gestión.

La reciente derrota 1-0 frente a Puntarenas terminó por agravar la situación y se convirtió en el detonante final que precipitó su salida del equipo florense por decisión de Jafet Soto.

Así lo mencionó el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales y Hernán Medford salió directo a dejar un mensaje confirmando su salida del club rojiamarillo.

¿Qué dijo Hernán Medford tras dejar de ser el DT de Herediano?

Tras confirmarse su salida de Herediano, Hernán Medford utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje de gratitud hacia la directiva, jugadores y aficionados del club.

En sus palabras, el técnico reconoció la oportunidad que se le brindó, aunque dejó en claro que finalmente se tomó la decisión de no continuar al frente de la institución.

“Quiero agradecer a la junta directiva, jugadores y aficionados del club Sport Herediano por la oportunidad brindada pero se tomó la decisión de no seguir más en la institución“, compartió Hernán Medford a través de sus redes sociales.