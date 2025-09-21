Miguel Herrera está pasando por su peor presente desde que asumió en la Selección de Costa Rica. Tal es así que su continuidad fue analizada por la Fedefútbol luego de los empates en el inicio de las Eliminatorias.

Se llevó a cabo una reunión entre el Comité Ejecutivo y el cuerpo técnico de La Sele. Los directivos le pidieron explicaciones al equipo del Piojo Herrera de lo que pasó y cómo encararán lo que se viene. Al mismo tiempo, surgieron varios nombres de futbolistas experimentados que podrían volver a integrar la lista para los duelos de octubre.

Uno de los que no apareció y que se ofreció de igual manera fue Marco Ureña, pieza clave para el equipo tico en la histórica actuación de Brasil 2014. El delantero de Cartaginés también se animó a criticar las decisiones que tomó el DT mexicano durante su estadía.

Ureña marcó un gol en la victoria ante Uruguay en Brasil 2014.

Marco Ureña critica al Piojo Herrera y se ofrece a volver a la Selección de Costa Rica

Ureña no se mostró de acuerdo con el recambio generacional que está llevando a cabo Miguel Herrera. “Soy papá, y guiar a los menores siempre es importante. Yo no sé a quién se le ocurrió un recambio generacional de esa manera. Costa Rica vive por clasificar a mundiales. Esos recambios son para las selecciones que viven de ganar mundiales, nosotros no competimos por ganar mundiales”, opinó.

Además, reveló dónde está el problema de Costa Rica: “La Sele tiene material en ofensiva y con características muy similares a lo que yo le podría dar. Sin embargo, creo que el tema va más por el medio campo, es ahí donde falta un equilibrio para que los delanteros no deban ir a ese sector para recoger balones, más bien hay que llevárselo a ellos”.

Ante una posibilidad de volver a ser parte de La Sele, el atacante nacido en San José fue contundente: “Si me llaman, iría encantado”. Ureña jugó con el combinado tico por última vez en 2020, en un amistoso frente a Estados Unidos. En aquel duelo, formó dupla de ataque junto a Johan Venegas, casualmente otro de los que podría regresar y con el que comparte equipo en Cartago.