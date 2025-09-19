Miguel el Piojo Herrera está en su peor momento desde que llegó a la Selección de Costa Rica. Los dos empates contra rivales como Nicaragua y Haití en la lucha por clasificar al Mundial 2026 no cayeron bien en la Fedefútbol, ni mucho menos a los aficionados costarricenses.

Por estos malos resultados, la continuidad del entrenador mexicano fue analizada por el Comité Ejecutivo de la Federación. Finalmente se determinó que esté presente en los partidos de octubre frente a Honduras como visitante y ante Nicaragua de local.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, se mantuvo en su postura de dejar en el cargo al Piojo Herrera. Sin embargo, hubo una reunión con el Piojo en la que se preguntaron entre directivos y su cuerpo técnico sobre el futuro de La Sele para lo que se aproxima.

Publicidad

Publicidad

ver también Surgió en Saprissa, ganó todo con Herediano y ahora volvería a La Sele en el peor momento del Piojo Herrera

En el programa Encuentro Deportivo, el periodista Yashin Quesada le preguntó a Maroto sobre la toma de decisiones del Piojo Herrera y respondió: “Estoy preocupado. Si Miguel lo quiere y lo ve de esa manera con el cuerpo técnico“.

La confesión de Osael Maroto de cómo se siente con el presente de Costa Rica

Y agregó: “Que yo no te haga saber que estoy molesto, no significa que no lo esté. El cuerpo técnico, el Comité Ejecutivo y los empleados de la federación estamos preocupados y ocupados, con los ojos puestos en la selección“.

Publicidad

El presidente de la Fedefútbol se desligó de los resultados deportivos que consiguió La Sele. Recalcó que la misión del Comité, una vez que se elige al entrenador, es “darle todas las herramientas para que su éxito sea más alcanzable“. Y concluyó: “Eso estamos haciendo desde la parte administrativa. Hemos conversado con él para que nos dijera qué es lo que veía hacia delante“.