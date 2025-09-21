Reconocido por la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que confirma los peores temores de la Fedefútbol

Los jerarcas de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) son los primeros en reconocer que el estado actual del fútbol nacional dista mucho de ser el ideal.

Actualmente, la Liga Promérica se disputa con solo diez equipos debido a las sanciones aplicadas al Santos de Guápiles y a Guanacasteca, que perdieron sus licencias para competir a nivel profesional. El propio presidente federativo, Osael Maroto, admitió que el campeonato debería contar con más clubes para elevar su nivel, aunque la dura realidad económica de las instituciones lo impide.

“Lo que no podés tener es que todos los equipos sean pobres. Ahí es donde tenemos que trabajar, en la parte de los ingresos de los equipos… Los equipos normalmente están atrasados con la Caja, tienen temas con Hacienda y en sus estados financieros”, señaló Maroto en declaraciones recientes.

El informe que golpea a Costa Rica

Mientras que la Liga Promérica sigue atrapada en una situación de estancamiento que amenaza el futuro de la Selección Nacional, la preocupación en Fedefútbol volvió a dispararse a raíz de un informe internacional que puso en evidencia la debilidad del fútbol costarricense.

Un estudio del Observatorio de Fútbol del CIES, instituto de investigación deportiva que colabora con la FIFA, señaló a Costa Rica entre las ligas de menor fluidez en el mundo.

El análisis consideró a 66 campeonatos internacionales y reveló que el balompié tico ocupa el segundo lugar global en juego “menos fluido”, solo por detrás de la segunda división de Portugal. El informe detalla que en el fútbol tico se promedian apenas 465 pases acertados por partido cada 90 minutos, una cifra que refleja un juego lento, interrumpido y plagado de errores.

En la lista también aparecen ligas de países como República Checa, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, además de la segunda división de Austria y la tercera de Inglaterra.

La inclusión del fútbol tico en este listado confirma lo que en la Federación ya veían como su peor temor: que la falta de competitividad interna termine afectando al desarrollo del seleccionado nacional y a la proyección internacional de sus jugadores.

