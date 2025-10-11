Es oficial: Concacaf sorprende a Costa Rica con el anuncio mundialista que celebran en la Fedefútbol

Mientras la Selección Mayor de Costa Rica se prepara para enfrentar a Nicaragua por la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Concacaf sorprendió este lunes con un anuncio que llenó de orgullo a la Fedefútbol.

Es que el país fue elegido, por segundo año consecutivo, como una de las sedes oficiales del Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA 2026.

Costa Rica vuelve a ser sede de un Premundial juvenil

La Confederación confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, detallando que el certamen se disputará del 3 al 12 de febrero de 2026, y contará con la participación de 34 naciones que buscarán uno de los ocho boletos disponibles para la próxima cita mundialista juvenil. Además de Costa Rica, los otros países sede serán Honduras, Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, y San Vicente y las Granadinas.

En la edición anterior, también organizada bajo este formato, Costa Rica encabezó su grupo y aseguró su boleto al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

La Sele Sub-17 empieza a soñar (FCRF).

De acuerdo con la última actualización del ranking Sub-17 de Concacaf, La Tricolor figura en el Bombo 1, junto a potencias regionales como México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Haití y El Salvador, lo que la ubica entre los equipos cabeza de serie para el torneo.

¿Cuándo es el sorteo del Premundial?

El sorteo oficial de los grupos del Premundial Sub-17 se realizará el 21 de octubre de 2025, a las 9:00 a.m., y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Concacaf.

Además, la Confederación confirmó los detalles de la Primera Ronda de la Clasificatoria Femenina Sub-17 2026, que contará con 30 selecciones buscando avanzar hacia la fase final. En este caso, Costa Rica no será sede, ya que los partidos se jugarán en Aruba, Bermudas, Curazao y Nicaragua.