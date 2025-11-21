“No se puede”: Rolando Fonseca expone las modificaciones que habría que hacer en Costa Rica para volver a un Mundial

Costa Rica sigue inmersa en una profunda reflexión tras quedar fuera del Mundial 2026, un golpe histórico que dejó al descubierto problemas estructurales que van mucho más allá del rendimiento deportivo. Con la salida del Piojo Herrera consumada y el futuro de varias figuras en revisión, las voces autorizadas empiezan a señalar con claridad las reformas urgentes que necesita el fútbol nacional.

Una de ellas es la de Rolando Fonseca, máximo goleador histórico de La Sele y actual analista en Teletica, quien no dudó en exponer lo que considera los cambios indispensables para que Costa Rica pueda volver a competir al máximo nivel y aspirar nuevamente a una Copa del Mundo.

¿Cuáles son los cambios que pidió hacer Rolando Fonseca?

En su programa, Fonseca lanzó una crítica directa al sistema de gobernanza del fútbol tico: “Los que votan se ponen silla para ellos mismos en el Comité. No va a pasar nada. Fueron ellos mismos los que se reeligieron”, expresó, apuntando a la falta de renovación en la estructura que toma las decisiones más importantes del balompié nacional.

Para el exdelantero, la raíz del problema es clara y pasa por modernizar el marco institucional: “Tiene que cambiar la figura en cómo elegimos el Comité Ejecutivo, porque si no, no vamos a avanzar. Hay que cambiar estatutos”, insistió, señalando que el modelo actual cierra la puerta a la transformación y mantiene al fútbol costarricense atrapado en dinámicas que no permiten evolución.

Fonseca también cuestionó el manejo deportivo reciente, particularmente la manera improvisada en la que se ha elegido a los últimos seleccionadores nacionales.

“No se puede elegir un nuevo técnico sin saber el perfil que se quiere. Seis entrenadores distintos tuvimos en este último tiempo”, recordó, subrayando la falta de planificación y coherencia en un proceso que terminó costándole a Costa Rica su presencia en Norteamérica 2026.

Las palabras del histórico jugador resuenan en un momento en el que el fútbol costarricense exige autocrítica y reformas profundas. Con un panorama incierto por delante, Fonseca dejó claro que, si La Sele quiere volver a los Mundiales, el cambio no puede limitarse al banquillo: debe comenzar desde arriba.