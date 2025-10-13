Es tendencia:
Dardo a Kendall Waston: la provocación de Byron Bonilla que hace arder a Costa Rica y disfruta Nicaragua

Kendall Waston recibe el mensaje venenoso de Byron Bonilla que es celebrado por los aficionados de Nicaragua.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Bonilla calienta el duelo en San José.
Nadie discute que la Selección de Costa Rica parte como amplia favorita en el duelo de este lunes frente a Nicaragua, en el Estadio Nacional de San José, por la cuarta jornada del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, si los pinoleros —últimos en la tabla— tienen alguna carta para soñar con dar el golpe, esa es Byron Bonilla, el talentoso extremo del Real Estelí, autor del gol nicaragüense en el 1-1 de la primera vuelta disputada en Managua.

Byron Bonilla calienta la previa

En las últimas horas, un video publicado por TD Más en su cuenta de Instagram desató un verdadero incendio en redes. El clip mostraba la celebración de Bonilla en aquel empate, bailando frente a las tribunas repletas, acompañado por un mensaje dirigido a Kendall Waston, el zaguero de La Sele: “Recuerden que este mae nos celebró así, ojalá pase por donde Kendall…”.

El baile del 10 de Nicaragua ante La Sele (Selección de Nicaragua).

La publicación se viralizó en cuestión de minutos, superando los 5 mil “me gusta”, pero lo que realmente hizo arder la polémica fue la reacción del propio Bonilla, que comentó el post con una frase filosa: “Claro que paso 😉 Nos vemos”.

El filazo de Bonilla (Instagram).

El cruce más esperado

Ahora, todas las miradas estarán puestas este lunes en el posible mano a mano entre Bonilla y Waston: el hábil extremo de 1,74 metros, rápido y encarador, contra el imponente zaguero de 1,96 metros y 89 kilos.

El partido entre Costa Rica y Nicaragua está programado para las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) y será clave para el futuro de ambos equipos. La Tricolor, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, buscará su primera victoria tras tres empates consecutivos que complicaron su camino. Los pinoleros, por su parte, llegan con la obligación de sumar o despedirse virtualmente del sueño de Norteamérica 2026.

