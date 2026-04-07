Hundió a Keylor Navas: Hugo Sánchez confiesa cómo perjudicó al portero de Pumas sin que nadie lo imaginara

Keylor Navas fue la figura indiscutida que dejó el empate 2-2 entre los Pumas de la UNAM y las Chivas de Guadalajara. A sus 39 años, el guardameta costarricense aportó una prueba más de su vigencia absoluta con un show de atajadas deslumbrante.

Sin embargo, su noche de ensueño terminó de la manera más amarga posible: a los 12 minutos del tiempo adicional, el “Rebaño” rescató un penal agónico que Armando González se encargó de cambiar por gol, firmando su doblete.

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El consejo que liquidó a Keylor Navas

La “Hormiga” González logró vencer la resistencia del tricampeón de Champions con dos remates sumamente ajustados. Lo que nadie imaginaba es que, para lograr vulnerar el arco de Pumas, el joven atacante de 22 años contó con la ayuda de una de las mayores glorias del fútbol azteca: Hugo Sánchez.

En las últimas horas, el histórico ex delantero del Real Madrid reveló la maniobra con la que asesoró al delantero y que terminó sentenciando a Keylor. Todo se gestó tras la última fecha FIFA: González venía de fallar un gol cantado con la Selección de México en el empate 0-0 ante Portugal, momento que “Hugol” aprovechó para inyectarle su veneno goleador.

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“Estuve charlando con Armando y le dije: ‘Oye Armando, ese remate que tuviste con la Selección y que remataste y giraste… Te sugiero que no pierdas de vista la pelota. Entonces, si viene, coloca tu cuerpo de tal manera para que le pegues de frente a donde quieras dirigirla’”, confesó Sánchez en la mesa del programa Fútbol Picante.

Lejos de lamentar que su intervención técnica haya perjudicado directamente a los Pumas (el club donde forjó su leyenda), Hugo Sánchez manifestó su satisfacción por haber sido el arquitecto de los goles rojiblancos.

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“Le asesoré a Armando y me da un gusto tremendo, no porque le haya metido gol a Pumas, sino porque hizo caso de lo que le había sugerido“, agregó con total franqueza el ex goleador, rematando su intervención con un elogio a la sangre fría del juvenil: “Eso y que haya tirado el penalti… Hay que tenerlos bien puestos para afrontar esa situación”.

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Puntos clave

Keylor Navas brilló con Pumas, pero Armando González le ahogó la victoria con un doblete que selló el 2-2 al minuto 102 de penal.

Hugo Sánchez reveló en Fútbol Picante que instruyó personalmente a la “Hormiga” sobre cómo perfilar el cuerpo para definir.

Pese a perjudicar a “sus” Pumas y al arquero tico, el “Pentapichichi” confesó sentir un “gusto tremendo” al ver que el delantero de 22 años ejecutó su consejo a la perfección.