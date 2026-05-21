El goleador de los morados dio su veredicto sobre el futuro de Mariano Torres, a quien se le termina el contrato en junio.

La permanencia de Mariano Torres en el Deportivo Saprissa es una total incógnita al día de hoy. El club tiene la intención de renovarle el contrato que finaliza el próximo 30 de junio, pero desde el entorno del futbolista no hay respuestas por el momento.

El capitán morado lleva 10 años vistiendo la camiseta de Saprissa de manera interrumpida. A sus 39 recién cumplidos, no se apresura para definir si se mantendrá en la institución o si finalmente le pondrá punto final a un largo ciclo.

El que sí tiene claro qué hacer -si fuese directivo morado- con el futuro del 10 es Rolando Fonseca. El exjugador y emblema del cuadro tibaseño aseguró que le renovaría el contrato por seis meses más. Igualmente, Rolo aclaró que no está bien lo que hace Saprissa con darle la libertad al argentino de decidir si continúa o no.

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Rolando Fonseca no está de acuerdo con la postura de Saprissa sobre la libertad que le da a Mariano Torres

“En Costa Rica estamos poniendo a Mariano Torres por encima de una institución, perdóneme, y no es así. A la gente no le gusta que les digan las cosas, pero Mariano no es un grande, es un ídolo de la afición, que les ha encantado, pero Mariano no está por encima de la institución para que la gente diga: ‘le voy a dar la libertad que Mariano diga lo que quiera decir‘“, dijo Fonseca en Telenoticias.

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Y es que el propio Erick Lonnis había confirmado semanas atrás que será Mariano Torres el que defina su futuro. El encargado del Comité Deportivo comunicó que se sentarán a dialogar con el capitán del Monstruo para conocer sus intenciones.

Por eso, Fonseca cuestionó la postura del club: “Está equivocado entonces don Erick Lonnis. Le estás dando el romanticismo a la gente. Que sigan con el romanticismo y manténganlo en el equipo hasta los 45 años. Cuál es el mensaje para los demás“.

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En síntesis

El contrato de Mariano Torres con el Deportivo Saprissa finaliza el 30 de junio .

con el Deportivo Saprissa finaliza el . El capitán argentino de Saprissa cumplió recientemente 39 años de edad y será él mismo quien decida si seguirá en el club.

cumplió recientemente de edad y será él mismo quien decida si seguirá en el club. El exjugador Rolando Fonseca propuso renovarle el contrato por seis meses más.