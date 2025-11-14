No es solo Miguel Herrera: revelan el otro nombre importante que podría irse junto al DT si Costa Rica no clasifica al Mundial 2026

La Selección Costa Rica vive horas decisivas. La derrota ante Haití dejó a la Selección Nacional al borde de la eliminación directa rumbo al Mundial 2026 y obligada a ganar el próximo martes frente a Honduras, además de depender de otros resultados, para mantener con vida sus opciones mundialistas.

En medio de esta crisis deportiva e institucional, ya se especula sobre las consecuencias que traerá un eventual fracaso. Y, según revelaron en el programa Seguimos, el futuro de Miguel Herrera no sería el único en riesgo dentro de la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Cuál es el otro personaje que podría irse de Costa Rica si no se clasifica al Mundial?

Si la Tricolor no logra el boleto mundialista, no solo el entrenador dejaría su cargo: también lo haría Ignacio Hierro, Director Deportivo de Selecciones Nacionales de la FCRF. La salida del mexicano sería un golpe inesperado dentro de la estructura federativa, especialmente porque asumió el puesto en enero de este mismo año como una apuesta a mediano y largo plazo para reorganizar los procesos de selecciones.

Su llegada había sido presentada como un intento de modernizar el trabajo metodológico y mejorar los puentes entre ligas menores, selecciones juveniles y el combinado mayor. Sin embargo, la presión por los resultados inmediatos y el inminente fracaso rumbo al Mundial habrían puesto su continuidad en duda.

La Sele jugará el martes ante Honduras en el Estadio Nacional con la obligación absoluta de ganar y esperar que Haití no derrote a Nicaragua. Un escenario límite que podría definir el futuro de varios protagonistas dentro del fútbol costarricense.

El margen de error es nulo. Y si la catástrofe se consuma, la reestructuración en la Fedefútbol podría comenzar más pronto de lo previsto. Veremos si hay otros nombres que acompañen a Miguel Herrera e Ignacio Hierro.