Este viernes, se confirmó que Alonso Martínez sufrió una ruptura de ligamento cruzado y meniscos en su rodilla. El goleador que hoy tiene la Selección de Costa Rica será una baja muy sensible para el duelo decisivo ante Honduras del próximo martes.

El delantero tendrá que ser sometido a cirugía para luego estar fuera de las canchas por los próximos nueve meses aproximadamente. También será una dura ausencia para el New York City FC, que lo esperaba para disputar las semifinales de conferencia en la MLS Cup.

El equipo neoyorquino, a través de sus redes sociales, mandó un mensaje de apoyo a Martínez y también confirmó la decisión que tomó el club en las últimas horas tras conocerse la gravísima lesión.

La drástica decisión de New York City FC tras conocer la dura lesión de Alonso Martínez

“Alonso ha regresado a Nueva York para una evaluación más exhaustiva. Se proporcionarán actualizaciones adicionales en los próximos días“, aseguró el New York City sobre cómo continuará la situación de Alonso Martínez.

Rápidamente, el equipo de la Major League Soccer solicitó el regreso de inmediato de su delantero estrella para conocer, de primera mano, qué le sucedió y así también comenzar con la recuperación lo más pronto posible. Este viernes por la noche llegó a New York después del viaje desde Curazao a Costa Rica.

Tanto La Sele como el New York City FC pierden mucho con la lesión de Alonso Martínez. El tico es el goleador de la Tricolor en estas Eliminatorias y también lo es en su equipo en la MLS. Marcó 21 goles en 36 partidos durante este 2025 a nivel clubes.

