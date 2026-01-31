Se olvida de San Carlos y Saprissa: Paté Centeno reaparece con un mensaje inesperado tras la salida de Vladimir Quesada

Ni bien el Deportivo Saprissa anunció de manera oficial la decisión de deponer a Vladimir Quesada de la dirección técnica del primer equipo, el nombre de Walter “Paté” Centeno se erigió como uno de los principales candidatos para enderezar el barco morado, que navega por aguas turbulentas en el inicio del Clausura 2026.

Sin embargo, el entrenador de 51 años todavía tiene contrato vigente con AD San Carlos, y desde Ciudad Quesada fueron categóricos sobre su continuidad. “Walter me confirmó que se queda en San Carlos”, sentenció Luis Carlos Chacón, presidente norteño, quien además desmintió haber recibido contactos desde Tibás preguntando por la situación contractual del ex futbolista.

ver también Ni Paté Centeno ni Douglas Sequeira: Saprissa ya eligió al candidato para reemplazar a Vladimir Quesada

Con ese panorama, todo indica que Paté continuará al frente de los Toros del Norte, al menos hasta la finalización del Clausura 2026. En paralelo, el camino de Saprissa parece orientarse hacia otro nombre para ocupar el banquillo de La Cueva, con Hernán Medford apareciendo como la opción más firme en estas horas.

“Desconectarse por completo”: el mensaje de Paté

Mientras tanto, Centeno parece decidido a no dejarse arrastrar por la vorágine especulativa. Aprovechando el día libre que generan las elecciones generales de Costa Rica, que se celebrarán este domingo 1 de febrero, el ídolo morado apareció en sus redes sociales con un video en la que se mostró completamente relajado, leyendo un libro junto a la piscina de una de las Villas Premium del complejo Avellanas Paradise, en Playa Avellanas, Guanacaste.

(Instagram).

“Aprovechando mi día libre. Les recomiendo hospedarse en Avellanas Paradise, un lugar para desconectarse por completo”, escribió Paté a través de sus historias de Instagram.

Publicidad

Publicidad

¿La puerta sigue entreabierta?

Aun así, todavía queda un pequeño resquicio para el sector del saprissismo que sueña con volver a ver a Paté en el banquillo. Walter Centeno Salas, hijo del exfutbolista, compartió en su cuenta de X un mensaje sugestivo: “Walter Centeno NO HA DICHO QUE NO…”, aclarando luego que esto se debe a que no hubo acercamientos formales desde el Monstruo.

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Josué Quesada confirma al reemplazante de Vladimir Quesada y el anuncio sacude a Saprissa: “Agarrar el equipo mañana”

Si la carta Medford, hoy la más firme, no logra concretarse, la opción del técnico de San Carlos podría volver a aparecer en el horizonte morado. Por ahora, eso sí, la posibilidad parece lejana y Paté elige la calma.